8.3 مليار دولار إيرادات العراق من صادرات النفط خلال ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن العراق تحقيق إيرادات من تصدير النفط، خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.
وذكرت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن مجموع كمية صادرات النفط الخام بلغت 108 ملايين و56 ألفا و590 برميلا، بإيرادات 8.316 مليار دولار.
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وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد بلغت 107 ملايين و592 ألفا و532 برميلا ، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن 464 ألفا و58 برميلا.
وأشارت الوزارة إلى أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3 ملايين و486 ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 76.96 دولار.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107679598
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