8.3 مليار دولار إيرادات العراق من صادرات النفط خلال ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن العراق تحقيق إيرادات من تصدير النفط، خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.

وذكرت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن مجموع كمية صادرات النفط الخام بلغت 108 ملايين و56 ألفا و590 برميلا، بإيرادات 8.316 مليار دولار.

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وأضافت أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر من الحقول النفطية في وسط وجنوب البلاد بلغت 107 ملايين و592 ألفا و532 برميلا ، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن 464 ألفا و58 برميلا.

وأشارت الوزارة إلى أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3 ملايين و486 ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 76.96 دولار.

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