قطر: وجهةٌ 4 ملايين سائح في العام 2023

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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ساو باولو – أفادت معلومات نشرتها وكالة الأنباء القطرية (QNA) يوم الاثنين 01 كانون الثاني/يناير 2024 بأن قطر قد استقبلت 4 ملايين سائح في العام 2023. حيث إن عدد الزوار الأجانب إلى هذه الدولة الخليجية هو الأكبر منذ خمسة أعوام.
وكان 85% من إجمالي السياح قد وصلوا عبر الرحلات الجوية، و14% عبر البر، و1% عبر البحر. وكان السعوديون قد شكلوا الجزء الأكبر من إجمالي الزوار حيث بلغت نسبتهم 25.3%، تبعهم سياح من الهند بنسبة 10.4% وألمانيا 4.1% والمملكة المتحدة 3.9% والكويت 3.5%.
ويعود ارتفاع عدد السياح وفقاً لقطر للسياحة، بسبب استضافتها لكأس العالم لكرة القدم الفيفا 2022 وللجهود المحلية المبذولة من أجل تعزيز السياحة. ومن ضمن هذه الجهود إطلاق منصة توحد وتسهل إصدار تأشيرات الدخول إلى البلاد.
وأكد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة بأن قطر مستمرة بإثبات جاذبيتها كوجهة عالمية للسياحة، وذلك يعود لما تتمتع به من بنية تحتية متميزة وأمان، وتقديمها للزوار ضيافة عربية أصيلة. كما أكد الخرجي وفقاً للمعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية قائلاً:“هناك مشاريع قيد التطوير في قطاع السياحة القطري، مما يخلق المزيد من الفرص للنمو”.
©Koen van Weel / ANP MAG / ANP via AFP
MENAFN03012024000213011057ID1107679574
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