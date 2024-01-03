قطر: وجهةٌ 4 ملايين سائح في العام 2023

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – أفادت معلومات نشرتها وكالة الأنباء القطرية (QNA) يوم الاثنين 01 كانون الثاني/يناير 2024 بأن قطر قد استقبلت 4 ملايين سائح في العام 2023. حيث إن عدد الزوار الأجانب إلى هذه الدولة الخليجية هو الأكبر منذ خمسة أعوام.

وكان 85% من إجمالي السياح قد وصلوا عبر الرحلات الجوية، و14% عبر البر، و1% عبر البحر. وكان السعوديون قد شكلوا الجزء الأكبر من إجمالي الزوار حيث بلغت نسبتهم 25.3%، تبعهم سياح من الهند بنسبة 10.4% وألمانيا 4.1% والمملكة المتحدة 3.9% والكويت 3.5%.

ويعود ارتفاع عدد السياح وفقاً لقطر للسياحة، بسبب استضافتها لكأس العالم لكرة القدم الفيفا 2022 وللجهود المحلية المبذولة من أجل تعزيز السياحة. ومن ضمن هذه الجهود إطلاق منصة توحد وتسهل إصدار تأشيرات الدخول إلى البلاد.

وأكد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة بأن قطر مستمرة بإثبات جاذبيتها كوجهة عالمية للسياحة، وذلك يعود لما تتمتع به من بنية تحتية متميزة وأمان، وتقديمها للزوار ضيافة عربية أصيلة. كما أكد الخرجي وفقاً للمعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية قائلاً:“هناك مشاريع قيد التطوير في قطاع السياحة القطري، مما يخلق المزيد من الفرص للنمو”.

©Koen van Weel / ANP MAG / ANP via AFP