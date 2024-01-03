شركات الشحن الأساسية تعيد توجيه السفن بعيدًا عن قناة السويس وسط توترات أمنية

(MENAFN
) في ظل التزايد المستمر لمخاوف الأمن، أعلنت هاباج-لويد، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن العالمية للحاويات، عن قرارها المستمر بإعادة توجيه سفنها بعيدًا عن قناة السويس، مُفضلةً الطريق الأطول عبر رأس الخير, وأفاد المتحدث باسم الشركة أن هذا التعديل الاستراتيجي يأتي في سياق الأمان، خصوصًا في ضوء الأحداث الأخيرة التي شكلت تهديدًا لعمليات الشحن البحري, وبخصوص المدة الزمنية لهذا التغيير، أشار المتحدث إلى أن هاباج-لويد ستستمر في هذا التوجيه على الأقل حتى التاسع من يناير. بعد ذلك التاريخ، تعتزم الشركة إعادة التقييم واتخاذ قرار مُستندًا إلى الظروف الأمنية السائدة.
كما تُحاكي هذه الخطوة الاحترازية من هاباج-لويد الاتجاهات العامة في الصناعة، حيث يبحث العديد من عمالقة الشحن عن مسارات بديلة لتجاوز منطقة البحر الأحمر, وتأتي الدافعية لهذه التغييرات الاستراتيجية نتيجة لأعمال جماعة الحوثيين اليمنية، التي استهدفت بشكل متزايد السفن التجارية، مما أثر على أنماط التجارة العالمية, وشهدت هاباج-لويد تأثيرات مباشرة لهذه المخاوف الأمنية عندما تعرضت إحدى سفنها لهجوم قرب اليمن في الخامس عشر من ديسمبر.
كذلك تواجه شركة مايرسك الدنماركية الشهيرة تحديات حول طرق الملاحة في ظل الأحداث الأمنية الأخيرة, وأوضح المتحدث باسم مايرسك أن الشركة تنوي مناقشة إمكانية استئناف عملياتها عبر قناة السويس في اجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية, وتعود إلى عطلة نهاية الأسبوع.
في حين شهدت واقعة مقلقة تتعلق بإحدى سفن مايرسك، وهي سفينة مايرسك هانجزو, ردًا على محاولات التسلل من قبل عناصر حوثية، قامت مايرسك بإيقاف جميع طرقها في البحر الأحمر مؤقتًا لمدة 48 ساعة, وبفضل التدخل السريع من طائرات عسكرية أمريكية، تم إحباط الهجوم، واعتقال عشرة من العناصر، مُسلطًا الضوء على التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه شركات الشحن في المناخ الجيوسياسي العالمي الحالي.
MENAFN03012024000045015682ID1107679387
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.