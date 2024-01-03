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11 اصابة بحريق منزل من طابقين في اربد - صور

1/3/2024 3:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني يوم أمس الثلاثاء مع حريق اندلع في منزل مكون من طابقين، أسفر عن إصابة 11 شخصًا
وأفاد العقيد الركن محمد الزينات، مدير دفاع مدني غرب اربد، لإذاعة الأمن العام بأن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغًا بوقوع حريق في منطقة حبكا في لواء المزار الشمالي . وعند الوصول إلى الموقع، تبين وجود أشخاص محاصرين داخل المنزل، مما استدعى توجيه 5 سيارات إسعاف للتعامل مع الإصابات.
وأوضح أن أحد المصابين يعاني من جرح قطعي في اليد، وآخر يعاني من صعوبات في التنفس، حيث يتلقيان العلاج في المستشفى.
وأشار إلى أن سبب الحريق يُرجح في البداية بأن يكون ناتجًا عن توصيل مصدر حراري إلى نقطة الحريق، وجاري إجراء التحقيقات.
وفيما يتعلق بالعائلة المتضررة، قال أحد أفرادها، بأنهم كانوا في المنزل عندما اندلع الحريق في غرفة الجلوس، حاولوا إنقاذ أفراد العائلة، ولكن لم يتمكنوا من ذلك حتى وصول فرق الدفاع المدني.













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