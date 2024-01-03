جريمة غامضة بالقاهرة.. العثور على جثتي طبيب وزوجته بشقتهما

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت منطقة المعصرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة جريمة غامضة، حيث عثرت أجهزة الأمن المصري على جثتي طبيب وزوجته مقتولين في شقتهما.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا من جيران الطبيب بانبعاث رائحة كريهة من شقة الطبيب وعدم وجود أحد داخلها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، واقتحمت الشقة لتعثر على جثتي الطبيب وزوجته مقتولين وملقيان داخلها.

وعاينت أجهزة الأمن المصري الشقة لمعرفة ظروف الجريمة وملابساتها وكيفية دخول الجناه ودوافعهم، كما تم استجواب شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الواقعة ومعرفة آخر من تردد على الضحايا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق حيث كلفت أجهزة الأمن المصري بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث.

لبنان 24

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