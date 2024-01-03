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كازاخستان تؤكد استحالة حل أي مشكلة في العالم دون مشاركة روسيا

1/3/2024 3:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، إن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في روسيا في مارس تتمتع بأهمية دولية كبيرة، لأنه لا يمكن الآن حل أي مشكلة عالمية دون مشاركة موسكو.


وأضاف في مقابلة مع صحيفة Egemen Qazaqstan: "يجب أن نفهم أن روسيا تلعب دورا مهما للغاية في السياسة العالمية وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي".
وشدد توكايف على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من حيث الجوهر الزعيم الذي يشكل بكلماته وأفعاله الأجندة العالمية. ويتم في كل العالم أخذ رأي روسيا بالاعتبار في جميع أنحاء العالم، وبدون مشاركة روسيا، لا يمكن حل مشكلة عالمية واحدة، وهذه حقيقة".


وأشار إلى أنه بخصوص الانتخابات، سيكون هذا العام عاما تاريخيا للعديد من البلدان: بالإضافة إلى روسيا، ستجري الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة وأذربيجان وبريطانيا والهند ودول أخرى، وستجري انتخابات البرلمان الأوروبي.


وأكد الزعيم الكازاخستاني على أن الانتخابات الرئاسية في روسيا تحظى باهتمام خاص بالنسبة لكازاخستان بسبب المستوى العالي للعلاقات بين أستانا وموسكو.


وكان مجلس الاتحاد الروسي قد قرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024.

وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام: 15 و16 و17 مارس. وستكون هذه أول انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام في روسيا.

RT

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