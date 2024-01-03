130 مليون دولار تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال العام الماضي 2023، نحو 475 مليون ريال (130 مليون دولار).



ووفقا لعاملين في بنوك تجارية وشركات صرافة بالسوق القطري، فقد سجلت هذه التحويلات المالية نموا بنسبة 10 بالمئة، مقارنة مع قيمتها خلال عام 2022، والتي بلغت قرابة 426 مليون ريال (117 مليون دولار).



وقالوا اليوم الأربعاء، إن البيانات الدورية المجمعة لحركة التحويلات المالية الصادرة عن البنوك التجارية وشركات الصرافة في قطر، تشير بشكل واضح إلى استمرار نمو تحويلات الجالية الأردنية العاملة في قطر بشكل متصاعد بالنظر إلى ازدياد تعداد أفراد هذه الجالية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية.



وشددوا على أن قطر تعد واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص، موضحين أن التحويلات المالية التي يرسلونها بشكل دوري لذويهم، تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الأردني وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ومستوى المعيشة لأسرهم، وتلبي الالتزامات والمتطلبات المتربة عليهم مثل القروض وتكاليف الدراسة والرعاية الصحية والإسكان.



ويعمل معظم الأردنيين في قطر في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، فيما تعمل شرائح واسعة في قطاعات متنوعة، مثل القطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات والبناء والصناعة والضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات، كما تعتبر تحويلات العاملين الأردنيين في قطر مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وهو أمر يسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي الأردني.



ويتجاوز تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر حاليا، نحو 70 ألفا، معظمهم يصنفون ضمن القوى العاملة في البلاد.



وتعهدت قطر قبل عدة سنوات، بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني في سوق العمل القطري، حيث تم تنفيذ نصفها حتى نهاية العام الماضي من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة ضمن المرحلة الأولى، في حين يجري العمل حاليا على استكمال توفير العدد المتبقي من المنحة في مرحلتها الثانية.



وبلغت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال العام 2022 نحو 440 مليون دولار (312 مليون دينار)، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة بـ 400 مليون دولار (283.6 مليون دينار) خلال عام 2021.