Wednesday, 03 January 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطورات تصحيح امتحانات التوجيهي واعلان النتائج

1/3/2024 3:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شحادة أن سير امتحان الثانوية العامة بدورته التكميلية يجري بشكل معتاد خلال الأيام الأربعة الأخيرة وفقًا للجدول المحدد.
وأشار شحادة في تصريحات لإذاعة الأمن العام إلى أن عمليات التصحيح تتم على مرحلتين، الأولى تصحيح أسئلة الماسح الضوئي بشكل فوري بعد انتهاء الامتحان، وتمر بمراحل متعددة لضمان عدم وجود أي أخطاء، مؤكدًا أن الكوادر قد انتهت من تصحيح مبحث التربية الإسلامية.
أما المرحلة الثانية، فتعتمد على تصحيح المباحث المقالية، حيث سيبدأ التصحيح لمبحث الرياضيات غدًا.
وحول نتائج الدورة التكميلية، أكد شحادة أنه من المعتاد أن تُصدر في النصف الأول من الشهر المقبل، متفائلاً بصدور النتائج في وقت أبكر.
وأشار إلى أن وزارة التربية قامت بتشكيل غرفتي عمليات وغرف بالميدان منذ بداية الامتحانات، ولم ترد أي ملاحظات تؤثر على سير الامتحان، مؤكدًا أن هناك انضباطًا وأن مستوى المخالفات قد وصل إلى الحد الأدنى.

MENAFN03012024000208011052ID1107679360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث