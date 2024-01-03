الاحتلال ينفذ أحزمة نارية وسط وجنوبي قطاع غزة

الاحتلال ينفذ أحزمة نارية وسط وجنوبي قطاع غزة
التاريخ
1/3/2024 3:11:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن مقاتلات إسرائيلية نفذت صباح اليوم الأربعاء أحزمة نارية شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وخان يونس جنوبا.
وأضاف المراسل أن المقاتلات الإسرائيلية دمرت عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات.
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