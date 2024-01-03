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الاحتلال ينفذ أحزمة نارية وسط وجنوبي قطاع غزة

1/3/2024 3:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن مقاتلات إسرائيلية نفذت صباح اليوم الأربعاء أحزمة نارية شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وخان يونس جنوبا.


وأضاف المراسل أن المقاتلات الإسرائيلية دمرت عددا من أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات.


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