11690 مركبة عاملة بالتطبيقات الذكية في الأردن

MENAFN - Amman Net) ارتفع أسطول المركبات العاملة بالتطبيقات الذكية إلى 11690 مركبة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 11024 مركبة في الربع الثاني، وبعدد 666 مركبة إضافية تعمل في 7 شركات مرخصة، وفقا لبيانات هيئة تنظيم النقل البري.

وأشارت بيانات الهيئة، أن أسطول المركبات التي تعمل في شركات النقل المدرسي بلغت 1542 في الربع الثالث من 2023، مقارنة مع 1359 مركبة في الربع الثاني الذي سبقه، وبزيادة تصل إلى 183 مركبة.

في أيلول الماضي، منحت الهيئة ترخيصا جديدا لشركة نقل مدرسي لترتفع إجمالي الشركات المرخصة في الأردن إلى 26.

وأشارت الهيئة في تقريرها الربعي الذي صدر مؤخرا، إلى أن أسطول وسائط النقل العام (حافلات، سيارات الركوب المتوسطة، سيارات الركوب الصغيرة والتاكسي) بلغت في أيلول 39270 مركبة، تراجعا من 40616 مركبة في آب.

وضمن اختصاص الهيئة لنهاية أيلول الماضي، في الأردن 1002 مركبة أجرة عمومية، و3651 مركبة متوسطة عمومية، و697 حافلة عمومية.

وبلغت عدد مكاتب مركبات الأجرة العمومية 244 مركبة تضم أسطول سيارات تصل إلى 12461 بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 11233 مركبة بنهاية الربع الثاني الذي سبقه.

كما بلغت مركبات التكسي الأصفر 5305 مركبات يعملون لدى 127 مكتبا بنهاية الربع الثالث من العام 2023، مقارنة مع 5345 مركبة في الربع الثاني.

وفي الأردن 24448 شاحنة، 80.2% منها مملوكة لأفراد وبحجم 19603 شاحنات، والباقي مملوكة لشركات بنسبة 19.8% وبعدد 4845، وبمعدل عمر وصل 19 عاما.

كما يعمل في الأردن 228 مركبة أجرة للمطار تعمل في شركة واحدة مرخصة، و30 مركبة تكسي تعمل على خط معبر تابعة لمكتب واحد لنهاية أيلول الماضي.

وفي الأردن 579 مركبة أجرى فخمة (الليموزين) تعمل لدى 25 مكتب سيارات لنهاية أيلول، و112 مركبة تكسي فندقي تابعة لـ 14 مكتبا، وفق بيانات رصدتها "المملكة".

وبلغ عدد مشغلي النقل الدولي 30 مشغلا تضم 229 حافلة، إضافة إلى 1128 مركبة سفريات خارجية.

مدير هيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، قال خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة موازنة وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها للعام 2024، إن إيرادات هيئة تنظيم النقل البري بلغت 16 مليون دينار وهي "أعلى" من النفقات المصروفة، مشيرا إلى خدمات الهيئة وحجم أعمالها خاصة المرتبطة بتحديد الأجور والتدريب والتأهيل.

وقدم شرحا عن خدمات الهيئة وأبرزها دعم أجور النقل لطلاب 8 جامعات بمسارات مختلفة، حيث تتحمل 50% من قيمة أجرة الراكب وتتم محاسبة الشركة لاحقا، مشيرا إلى رصد 9.5 مليون دينار في موازنة العام المقبل لهذه الغاية.

وبين أن الهيئة رخصت 4 شركات للتطبيقات وجميعها مرخصة ضمن شروط وزارة الصناعة والتجارة.

المملكة

