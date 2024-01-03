«حكماء المسلمين».. نشاط مكثف للفروع الخارجية لتعزيز جسور التواصل والتعايش المشترك

شهد عام 2023 نشاطًا مكثفا للفروع الخارجية لمجلس حكماء المسلمين في كل من ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وكازاخستان، حيث تمَّ تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتَّسامح والتعايش المشترك وبناء جسور التواصل مع المسلمين في ربوع العالم كافة.

ففي شهر أكتوبر الماضي، افتتح مجلس حكماء المسلمين الفرع الإقليمي له في منطقة جنوب شرق آسيا، الذي يتخذ من العاصمة الإندونيسية جاكرتا مقرًّا له، وقد حَظِيت هذه الخطوة بترحيبٍ وإشادةٍ كبيرةٍ من فخامة الرئيس جوكو ويدودو، رئيس إندونيسيا، وجموع المسلمين في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث من المقرَّر أن يعمل هذا الفرع على تحقيق أهداف المجلس الخاصة بنشر قيم التسامح والتَّعايش والتَّواصل مع المجتمعات المسلمة في منطقة جنوب شرق آسيا.

ونظَّم فرع مجلس حكماء المسلمين في إندونيسيا، مؤتمر الأديان والتغير المناخي الذي حضره نحو 150 شخصية من أبرز قادة الأديان والأكاديميين المعنيين بقضايا البيئة والمناخ والمسؤولين والوزراء في إندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا، ولفيف من سفراء الدول العربية والإسلامية لدى إندونيسيا، من أجل مناقشة وبحث سُبُل التعاون المشترك بين الأديان وصنَّاع القرار في العالم لإيجاد حلولٍ ملموسةٍ وفعَّالة لقضية التغير المناخي.

وطوال شهر رمضان الماضي، بثَّ فرع مجلس حكماء المسلمين في إندونيسيا البرنامج الإذاعي "مع الحكماء" ركَّز خلاله عن القيم الإنسانية التي نصَّت عليها وثيقة الأخوة الإنسانيَّة، وذلك على أشهر الإذاعات الإندونيسية وأكثرها انتشارًا في أكبر 14 ولاية إندونيسية، وقد شارك في البرنامج كل من معالي د. قريش شهاب عضو المجلس، ود. لقمان الحكيم وزير الشؤون الدينية الأسبق، ود محمد زين المجد، عضو المكتب التنفيذي للمجلس، ود. مخلص حنفي، مدير فرع المجلس في إندونيسيا.

كما حصل فرع إندونيسيا على أفضل جناح في معرض إندونيسيا للكتاب الإسلامي خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك ضمن مشاركته الفاعلة في هذا المعرض الذي يُعدُّ الأهم للكتاب الإسلامي في منطقة جنوب شرق آسيا، كما نظَّم فرع إندونيسيا بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف وعلماء إندونيسيين قوافل علمية ودعوية في نحو 7 ولايات مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة لإنتاج محتوى "فيديوهات" حول التَّسامح والتَّعايش في إندونيسيا تقدَّم لها أكثر من 70 متسابقًا، وتم إعلان النتائج بفوز عدد 7 فيديوهات، وتمت ترجمتها إلى اللغة العربية، بجانب تعميم خطبة الجمعة عن الأخوة الإنسانية بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية.

وفي ماليزيا، أصدر فرع مجلس حكماء المسلمين عددًا من الكتب باللغة الملاوية حول القضايا المعاصرة، منها كتاب الإسلام والبيئة لمعالي الدكتور ذو الكفل محمد البكري عضو المجلس، إضافة إلى ترجمة وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، والكتيب التعريفي للمجلس إلى اللغات المستخدمة في ماليزيا وهي الملاوية والإنجليزية والصينية والتاميلية وطباعتها وتوزيعها على عدد من سلاطين الولايات والقيادات الدينية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والوزراء.

كما أطلق فرع المجلس في ماليزيا، البرنامج الإذاعي "مع الحكماء" للحديث عن القيم الإنسانيَّة والتَّسامح والتعايش، حيث تمَّ بث البرنامج على أشهر الإذاعات الماليزية وأكثرها انتشارًا في أكبر 8 ولايات ماليزية، وذلك بمشاركة عضو المجلس معالي الدكتور ذو الكفل محمد البكري، ونظَّم أيضًا حفل إفطار حضره قادة وزعماء الطَّوائف الدينيَّة كافة، الذين أشادوا بجهود مجلس حكماء المسلمين ودوره الرَّائد في تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والإخاء الإنساني.

وأطلق هذا الفرع مبادرة "تعارفوا" المُوجهة لغير المسلمين، التي تهدف إلى التعريف بالإسلام ومواجهة الإسلاموفوبيا؛ حيث تمَّ تنظيم سلسلة من الندوات والخطب في عددٍ من الولايات الماليزية، فضلًا عن عقد عددٍ من الشراكات شملت وزارة الشؤون الدينية للولايات الاتحادية، ومؤسسة يونتي، والجامعة الإسلامية في ماليزيا، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق أهداف ورؤية المجلس التي تركِّز على تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام بين المجتمعات المختلفة.

وفي باكستان شَهِدَ العام الماضي جهودًا مكثفة لفرع مجلس حكماء المسلمين الذي حرص على نشر قيم التَّسامح والتَّعايش والإخوة الإنسانية، من خلال ترجمة منقحة للغة الأوردية لوثيقة الأخوة الإنسانية، والكتيب التعريفي للمجلس وتوزيعها لعدد 100 شخصية من أهم الشخصيات في باكستان وإرسال 1000 نسخة أخرى للمؤسسات الدِّينية والأكاديميَّة الباكستانية، وتخصيص خطبة الجمعة في بعض مساجد باكستان عن الأخوة الإنسانية بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وأخيرًا ترجمة وطباعة ثلاثة كتب من إصدارات المجلس إلى اللغة الأوردية.

واستمرارًا في تفعيل دور مجلس الحكماء عالميًّا، وتوسيع جغرافيَّة تفاعله مع المسلمين في مختلف مجتمعاتهم حول العالم، تم افتتاح فرع لمجلس حكماء المسلمين في العاصمة الكازاخية أستانا، وهو يعد الفرع الإقليمي للمجلس في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، ويهدف إلى تحقيق أهداف المجلس في نشر قيم التعايش والحوار وتعزيزها، والتواصل مع المجتمعات المسلمة في المنطقة، وترجمة ونشر إصدارات المجلس إلى اللغات المحلية، وإحياء التراث الفكري لعلماء ومفكِّري المسلمين في المنطقة وتعريف الأجيال الناشئة بهم.

ويسعى مجلس حكماء المسلمين خلال عام 2024 إلى توسيع نطاق جهوده وافتتاح مزيد من المكاتب والأفرع الخارجيَّة التابعة له في عدد من الدول، من أجل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش وتعزيزها ومضاعفة المساعي الهادفة إلى نشر الوسطية والاعتدال ومواجهة جميع أشكال العنصرية والتعصب والتمييز والإسلاموفوبيا.

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