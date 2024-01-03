فرنسا تسجل صعوداَ في اعتماد السيارات الكهربائية لسنة 2023

(MENAFN
) أصدرت منصة السيارات "بي إف إيه", التي تعد هيئة تمثيلية للمصنعين ومنتجي المعدات، تقريرًا حديثًا يسلط الضوء على تحول كبير في المشهد السياراتي الفرنسي, وكانت لفرنسا إنجاز بارز في هذا العام، حيث كانت واحدة من كل أربع سيارات تُباع خلال عام 2023 إما كهربائية جزئيًا أو كهربائية بالكامل، وهو إنجاز قياسي جديد, وعند تفصيل هذه الأرقام، يتضح أن السيارات الكهربائية بالكامل شكلت 16.8 بالمئة من إجمالي السيارات المسجلة خلال العام، بينما بلغت نسبة السيارات الهجينة 9.2 بالمئة إضافية، مما يؤكد على وتيرة سريعة في اعتماد تقنيات السيارات الصديقة للبيئة.
كما أظهرت المحركات التقليدية التي تعمل بالوقود اتجاهًا مختلفًا, وعلى وجه التحديد، حافظت المحركات التي تعمل بالبنزين على وجودها، وتمثلت بثبات في أكثر من ثلث السيارات المُدخلة في 2023. وفي تناقض واضح، استمر انخفاض السيارات التي تعمل بالديزل، حيث لم تتجاوز نسبتها واحدًا من كل عشر سيارات ركاب جديدة مسجلة في العام الماضي.
كذلك كشفت جمعية المحترفين في النقل الكهربائي في إشارة إلى التحول الجوهري في تفضيلات النقل، أن الطرق الفرنسية أصبحت الآن موطنًا لأكثر من 1.5 مليون سيارة كهربائية وهجينة, وعند النظر في المنافسة، يصبح واضحًا أن تسلا تحتل موقعًا سائدًا في سوق السيارات الكهربائية في فرنسا، وتوسع نفوذها في جميع أنحاء أوروبا, وراءها بشكل وثيق تأتي اثنتان من المنافسين الصينيين الناشئين، داسيا سيبرينج و"إم جي4"، بالإضافة إلى أسماء معروفة مثل "فيات إي 500", ويحتفظ بورنو ميجان بمكانته كالخيار المفضل بين السيارات من الأصل الفرنسي، مُجسدًا التزام البلاد بالابتكار وحلول النقل المستدامة.
MENAFN03012024000045015682ID1107679335
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.