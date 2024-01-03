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9 سنوات على إعلان استشهاد معاذ الكساسبة

1/3/2024 3:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تصادف، الأربعاء الموافق الثالث من كانون الثاني/ يناير، الذكرى السنوية التاسعة لإعلان استشهاد النقيب الطيار معاذ الكساسبة على يد تنظيم“داعش" الإرهابي.

الكساسبة، أسقطت طائرته الحربية من نوع (إف -16) أثناء أدائه مهمة عسكرية على مواقع التنظيم الإرهابي في محافظة الرقة شمالي سوريا.

وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر 2014، وقع الطيار الأردني معاذ الكساسبة في الأسر؛ بعد تحطم طائرته في منطقة الرقة السورية.

وسعى الأردن وقت سقوط الكساسبة لإطلاق سراحه في صفقة تبادل سجناء، إلا أن التنظيم بثّ في شباط/ فبراير 2015 فيديو يظهر إحراق الطيار حيا، في جريمة إرهابية أغضبت الأردن، وشجبها العالم بأكمله.

وأعلن الأردن، أن إعدام الشهيد حدث في الثالث من كانون الثاني/ يناير 2015. حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية - الجيش الأردني أن العشرات من مقاتلات سلاح الجو أغارت على معاقل التنظيم الإرهابي.

الأردن، رد أيضا بتكثيف ضرباته ضد التنظيم في سوريا، وبإعدام ساجدة الريشاوي، وزياد الكربولي، عضوي تنظيم القاعدة الإرهابي والمدانين في تفجير فنادق عمّان عام 2005.

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