مؤشر إدارة المشتريات يرتفع مقارنة بنوفمبر 2023 في الصين

(MENAFN
) كشفت استطلاعات القطاع الخاص الأخيرة عن تحليلات متغيرة داخل قطاع التصنيع في الصين، مُظهرةً نمطًا متباينًا من التطورات الإيجابية والمقلقة, وعلى وجه التحديد، ارتفع مؤشر قياس إدارة المشتريات التصنيعية لدى كايشين وستاندرد آند بي جلوبال لشهر ديسمبر 2023 بشكل طفيف إلى 50.8، مقارنةً بـ 50.7 في نوفمبر, ويشير هذا الارتفاع ليس فقط إلى أسرع وتيرة نمو للقطاع خلال سبعة أشهر، ولكنه أيضًا تجاوز الرقم المتوقع البالغ 50.4، وهو عتبة حاسمة تميز بين التوسع والانكماش.
كما يحدث هذا النمو المتواضع في التصنيع في سياق تحديات أكبر طوال عام 2023, مثل تقلبات العقارات، والتوترات الجيوسياسية، والانخفاض الملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي تؤثر معًا على قطاع التصنيع في الصين، معرقلةً الآمال في انتعاش قوي بعد ما بعد الجائحة, واعترف القادة الصينيون بهذه التحديات، مُعربين عن إصرارهم على إعادة صياغة السياسات لتعزيز النهضة الاقتصادية في عام 2024, ونتيجة لذلك، يتابع المعنيون المحليون والدوليون بشغف التدابير التحفيزية المحتملة وتأثيراتها المحتملة على المشهد الاقتصادي العام.
كذلك من المثير للاهتمام أن استطلاعات كايشين تقدم وجهة نظر تتناقض قليلًا مع البيانات الرسمية التي تم الإعلان عنها سابقًا, وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى تباطؤ أكبر في نشاطات التصنيع لشهر ديسمبر، وأظهرت كايشين بي إم آي، المُعتمدة على بيانات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، صورة متفائلة إلى حد ما, في حين أوضح الاستطلاع أن إنتاج المصانع في ديسمبر نما بأسرع وتيرة منذ مايو، مؤكدًا صمود القطاع في ظل التحديات. وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في الطلبات الجديدة، وصلت إلى مستويات لم تشهدها خلال العشرة أشهر الماضية، مما يشير إلى نقاط القوة الكامنة ضمن قطاعات معينة من الاقتصاد رغم التحديات العامة.
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