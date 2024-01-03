الصين ترى ارتفاع في نسبة السفر المحلي في عطلة بداية السنة الجديدة

(MENAFN
) أظهرت البيانات الأخيرة زيادة ملحوظة في نشاط السفر داخل الصين خلال عطلة رأس السنة الجديدة الممتدة على ثلاثة أيام، مما يشير إلى انتعاش قوي في قطاعي السياحة المحلية والنقل, وكشفت الأرقام التي تم الإعلان عنها مؤخرًا عن تسجيل 135 مليون رحلة سياحية محلية في جميع أنحاء الصين, ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 155 في المائة مقارنةً بالعام السابق، مؤكدًا إعادة الصينيين اهتمامهم بالسفر والأنشطة الترفيهية. بالإضافة إلى هذه الزيادة في الحماس للسفر، شهدت إيرادات السياحة المحلية ارتفاعًا كبيرًا، وصلت إلى 79.73 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 11.23 مليار دولار.
كما كشفت وزارة النقل، بالذكر عن وسائل الإعلام الرسمية، عن نشاط مكثف في شبكة النقل الصينية خلال العطلة, وخلال هذه الفترة، تم تسهيل أكثر من 128 مليون رحلة للركاب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 78.4 في المائة مقارنةً بعام 2023، و33.1 بالمئة مقارنةً بالأرقام المسجلة في عام 2022.
كذلك أظهر تقرير مفصل عن صحيفة, اتجاهات محددة في وسائل النقل, وأبرز التقرير زيادة بنسبة 177.5 بالمئة على أساس سنوي في رحلات السكك الحديدية، بينما شهدت رحلات الطيران ارتفاعًا بنسبة 140.3 بالمئة. وعلى الرغم من الظروف الجوية الباردة التي تؤثر على العديد من مناطق الصين، استمرت الروح الاحتفالية قوية. وأشارت التقارير الرسمية إلى صمود السكان، مؤكدة أن الطقس السيء لم يقلل من حماسهم لحضور المهرجانات والحفلات والفعاليات المجتمعية. وشهدنا زيادة واضحة في الرحلات الجماعية، خصوصًا بين العائلات, وسجلت المناطق في شرق ووسط وجنوب الصين طلبًا متزايدًا للأنشطة المتعلقة بالشتاء مثل التزلج على الجليد وغيرها من الأنشطة الترفيهية المرتبطة بالثلوج، مما يبرز التنوع والطابع الشامل للاحتفالات وتفضيلات السفر خلال العطلة.
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