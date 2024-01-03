المستثمرين يشعرون بعدم اليقين وسط تغيرات سياسات المصارف المركزية

(MENAFN
) هناك شعور ملموس بين المستثمرين بأن البنوك المركزية الرئيسية في الغرب على أعتاب تحول مهم, من نظام يزيد فيه معدلات الفائدة إلى خفضها قد يكون محتملًا, وتتجلى هذه الحالة المعنوية في الأسواق المالية العالمية، التي شهدت مسارًا صاعدًا. ومع ذلك، ومع مرور عام 2024، قد تظهر تحديات غير متوقعة، خصوصًا وأن الاقتصاد العالمي يواجه تعقيدات في عالم قد لا تكون فيه السياسات المالية السهلة هي السائدة.
كما أظهرت الأوضاع المالية الحديثة زيادة في أسهم الشركات العالمية وانخفاض موازي في عوائد السندات الحكومية الأساسية, ومن اللافت للانتباه أن هذه التحولات حدثت على الرغم من التحذيرات الحذرة من المصرفيين المركزيين الذين يحذرون من التوقعات المبكرة للتغييرات السياسية, ويستعد المستثمرون في الولايات المتحدة لسيناريو يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي بتوجيه الاقتصاد ببراعة نحو نتيجة متوازنة, وهي التحكم في ضغوط التضخم دون أن يدفع البلاد إلى دوامة ركودية.
كذلك تأتي هذه الثقة المتنامية في السوق من المقاومة غير المتوقعة التي أظهرها الاقتصاد الأمريكي. من بين العوامل التي ساهمت في هذه المقاومة توفيرات كبيرة من قبل المستهلكين خلال ذروة الجائحة وجاذبية الولايات المتحدة المستمرة كملاذ للاستثمار في ظل التوتر العالمي المتصاعد, وقد اقترح بعض الأصوات البارزة في المجال الاقتصادي أن لدى الاحتياطي الفيدرالي سجلًا في تنظيم الانتقالات الاقتصادية السلسة أكثر منما يشير إليه الاعتقاد التقليدي.
في حين يظل في ظل هذا التفاؤل المسيطر، عدد متزايد من المستثمرين وقادة الشركات محافظين، مشيرين إلى مجموعة من المخاوف, وتتضاءل الوسائد المالية المقدمة من التوفيرات التي أحدثتها الجائحة، مما يخلق ظلال من عدم اليقين, وعلاوة على ذلك، يتميز المدى الزمني بالتقلب المحتمل، ولا سيما الانتخابات الأمريكية القادمة التي تتجه إلى أن تكون مثيرة للجدل وقد تسبب تشويشًا.
فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للسوق، يعتقد العديد من المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض معدلات الفائدة، مقطعًا منها بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024. ومع ذلك، قد ترتبط هذه الخطوة بتحديد معدلات الفائدة قرب النقطة الأربع في المائة - مستوى يتناقض تمامًا مع المعدلات السائدة خلال العقود الأخيرة. هذا البيئة المرتفعة لمعدلات الفائدة قد تقيد دون النمو الاقتصادي، وتجعل السياسة النقدية عائقًا محتملًا، نظرًا لانحرافها عن المعدل النقدي المحايد، حيث لا يتسارع ولا يتباطأ النمو الاقتصادي.
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