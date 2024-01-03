الدين الوطني الأمريكي يتعدى 34 تريليون دولار وسط صعوبات مالية في الكونغرس

(MENAFN
) أظهرت الأرقام الجديدة التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية معلمًا ماليًا كبيرًا، مما يفتح الباب أمام صراعات تشريعية محتملة في الكابيتول هيل, وتجاوز الدين الوطني الإجمالي للولايات المتحدة حاجز 34 تريليون دولار، مسجلاً رقمًا مقلقًا, ويأتي هذا التطور في وقت يستعد فيه أعضاء الكونغرس لسلسلة من المناقشات والمفاوضات الحاسمة لتأمين الأموال الفيدرالية، مع الهدف الرئيسي لمنع إغلاق حكومي قادم يمكن أن يؤثر سلبًا على الاقتصاد والاستقرار العام للبلاد.
كما تبين عند النظر بعناية في بيانات وزارة الخزانة، أن الدين الوطني بلغ بالضبط 34.001 تريليون دولار بحلول الجمعة الماضية، مقارنةً بـ 33.911 تريليون دولار في اليوم السابق, ويتم التأكيد على هذا التصاعد السريع للديون عند النظر في القسم المشمول بسقف الدين الوطني، الذي ارتفع إلى 33.89 تريليون دولار من 33.794 تريليون دولار خلال يوم واحد. كما من الأساسي أن نشير إلى أن بعض فئات الديون، التي لا تُغطيها سقوف الديون الرسمية، تم تركها بشكل متعمد خارج هذه الإحصائيات.
كذلك يشير الوضع المتزايد للديون إلى نمط مستمر بدلاً من حدث معزول, وحتى شهر سبتمبر، كانت الديون الفيدرالية قد تجاوزت بالفعل حاجز 33 تريليون دولار, ويمكن أن يُعزى هذا الاتجاه المقلق إلى عدة عوامل، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الضريبية مقابل زيادة النفقات الفيدرالية, ومع استعداد الكونغرس لجلسات قادمة في واشنطن، تواجه تحديات مالية عاجلة، بما في ذلك الحاجة لاستكمال توزيع الميزانية حتى سبتمبر، مع تواريخ مهمة محددة في 19 يناير و2 فبراير, وتضيف المفاوضات تعقيدًا إضافيًا بسبب مطالب الجمهوريين الحازمة بتقليل الإنفاق التقشفي للسنة المالية 2024، بهدف تقليل التخصيصات أدنى من الحدود المتفق عليها في اتفاقات يونيو.
وفي سياق هذه المحادثات المالية، يأخذ المشرعون في الاعتبار الاعتبارات الدولية. وهناك هدف مشترك بين صانعي القرار لتسريع موافقة الدعم المالي الطارئ لكل من أوكرانيا وإسرائيل, ومع تصاعد التحديات المتداخلة من القيود المالية، والديناميات السياسية، والضغوط العالمية، يقع العبء بوضوح على الكونغرس للتعامل بحكمة مع هذه المسائل المعقدة، مع ضمان التوازن بين الحذر المالي والاستقرار العالمي.
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