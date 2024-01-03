الشامسي: الموازنة تعزز الرؤية الإستراتيجية للإمارة في تحقيق التنمية المستدامة

(MENAFN
- Al Madar Communications) إمارة الشارقة- يناير-2024
قال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: "إن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2024 تعد الأضخم في تاريخ الإمارة إذ بلغت 40.832 مليار درهم، وبزيادة قدرها 16% عن موزانة العام الماضي، وجاءت مبوبة على أساس القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تُعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية إحدى أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة (40%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها (26%) عن موازنة عام 2023.
وأوضح الشامسي أن الموازنة "تعكس الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وحرصه السامي على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية في الإمارة، وزيادة قدراتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، وترسيخ مكانتها في المنطقة، وإبراز دورها الريادي على الخارطة الاقتصادية العالمية".
وأشار الشامسي إلى أن "موازنة حكومة الشارقة تعمل من خلال بنودها ومؤشراتها المختلفة على تطوير البنية التحتية، وإقامة المشاريع العمرانية والخدمية الرامية لتحفيز الاقتصاد، إذ خصصت 20% منها للمشاريع الرأسمالية، وتعزيز قدرة الإمارة على المنافسة، وسعيها لاستقطاب رأس المال الأجنبي والمستثمرين الجدد من مختلف دول العالم، فضلاً عن دعم المشاريع المتنوعة، وتوفير مختلف الخدمات وفق أرقى المعايير. مضيفاً أن الموازنة تهدف أيضاً إلى تحقيق الدعم الاجتماعي والتي خصصت لها الموازنة 12%، وذلك في إطار ما ينشده سموه من عيش كريم لكافة سكان الإمارة الباسمة".
وذكر الشامسي أن "الموازنة العامة للإمارة للسنة المالية 2024 تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وتعزز من كفاءة إدارة الموارد الحكومية، وتدعم القطاع العقاري، وتؤكد على دوره المحوري في رفد اقتصاد الإمارة، فضلاً عن دعم الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن زيادة فعالية هذا القطاع الحيوي للاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية في إمارة الشارقة".
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