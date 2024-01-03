وزارة الصحة " تنعى مريضة سرطان من القادمين من غزة

(MENAFN
- Misbar Communications) أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة ٢ يناير ٢٠٢٤
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مريضة من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، والتي كانت تعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان.
وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريضة بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
وأشارت الوزارة إلى أن المريضة البالغة من العمر 49 سنة كانت تعاني من مضاعفات عدة، وفور وصولها إلى الدولة تم نقلها إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجها، إلا أن وضعها الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارقت الحياة نتيجة سرطان الثدي.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذي وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة.
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