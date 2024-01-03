شركة الفطيم للنقل الكهربائي وإي آند توقعان اتفاقية لتوفير 100 مركبة كهربائية في عمليات المجموعة في الإمارات

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- JunkSet) دبي، 03 يناير2023 – وقعت شركة الفطيم للنقل الكهربائي وإي آند اتفاقية لنشر أسطول مكون من 100 سيارة كهربائية من طراز (BYD ATTO 3) لتستخدم في عمليات المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة هامة لدعم قطاع النقل المستدام في دولة الإمارات.
تم توقيع الاتفاقية بين حسن نرجس، المدير العام لشركة الفطيم للنقل الكهربائي، وعبيد بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في إي آند. وتمثل هذه الاتفاقية بين اثنتان من كبرى الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التزامًا قويًا بالاستدامة وخطوة ملموسة نحو التحول إلى النقل المستدام والحد من انبعاثات الكربون.
وتم اختيار (BYD ATTO 3) لأدائها المميز والصديق للبيئة، وهي الخيار الأمثل لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتنوعة لـ إي آند، وذلك بفضل المحركات الكهربائية القوية والتسارع المذهل بتقنيات شحن سريعة تتيح لها القدرة على السير إلى مسافة 420 كيلومترًا بشحنة واحدة. وستلعب المركبات دورًا محوريًا في عمليات الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو الحد من انبعاثات الكربون في دولة الإمارات وتجسّد التزام إي آند بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في دولة الإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية ضمن (النطاقين 1و2) بحلول عام 2030.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد حسن نرجس، المدير العام لشركة الفطيم للنقل الكهربائي: "يعد توحيد الجهود مع إي آند بمثابة انتصار كبير في سعينا لتوجيه النقل الأخضر في الدولة، إن التزامنا لا يقتصر على توفير السيارات الكهربائية فحسب، بل أن نكون حافزاً للتحول في مجال النقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن (BYD ATTO 3) بميزاتها المتقدمة وتصميمها الصديق للبيئة هي شهادة على تفانينا في الابتكار والاستدامة."
وبهذه المناسبة قال المهندس عبيد بوكشة الرئيس التنفيذي للعمليات في إي آند: "تلتزم إي آند بالعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية عبر استبدال مركباتها الخفيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة تدريجياً بالمركبات الكهربائية، ويعد دمج 100 مركبة كهربائية من طراز (BYD ATTO 3) في أسطولنا خطوة مهمة في هذا المسار. ويعكس هذا التعاون مع شركة الفطيم للنقل الكهربائي التزامنا بالممارسات المستدامة ودورنا في دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل أكثر استدامة استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها المجموعة خلال مؤتمر الأطراف (COP28)".
وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية امتداداً لالتزام مجموعة الفطيم بالحفاظ على البيئة، وتعهدت المجموعة بأنه بحلول عام 2030، سيأتي ما لا يقل عن 50% من إجمالي مبيعاتها للسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من مركبات الطاقة الجديدة، بما في ذلك المركبات الكهربائية والهجينة. بالإضافة إلى ذلك تلتزم الفطيم بتعزيز البنية التحتية للنقل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تركيب 10% من محطات شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال نفس الإطار الزمني.
يمثل هذا الالتزام والشراكة قفزة ملموسة نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2050. ويعد التعاون بين إي آند والفطيم للنقل الكهربائي علامة بارزة في التحرك نحو النقل الكهربائي وتعزيز النقل المستدام في جميع أنحاء الإمارات.
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