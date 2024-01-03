محمد القرقاوي: 3 تحولات استراتيجية في المنطقة.. والخليج قوة استثمارية عالمية كبرى

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت اليوم في فندق "الريتز كارلتون" بدبي، أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي تحت عنوان "حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً 2024"، بمشاركة نخبة من المسؤولين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى خبراء استراتيجيين، وقادة الفكر في السياسة والاقتصاد.

وفي مستهل فعاليات المنتدى، ألقى معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي، كلمة افتتاحية، رصد فيها التحولات الأساسية في المشهد الاستراتيجي بالمنطقة والعالم، وطرح معاليه تساؤلات عن مستقبل المنطقة تداعيات الحرب في غزة على فرص السلام ومخاطر الحرب.

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي: هناك 3 تحولات أساسية في المشهد الاستراتيجي للمنطقة والعالم: 1 - تطورات القضية الفلسطينية والحرب في غزة.

2 - بروز دور الخليج كقوة اقتصادية كبرى وشريك مؤثر في القضايا العالمية. 3- استقطابات فكرية ودينية وسياسة واجتماعية على مستوى العالم.

وأضاف معالي محمد بن عبد الله القرقاوي خلال الكلمة الافتتاحية في المنتدى الاستراتيجي العربي: الحرب في غزة كارثة إنسانية وتقدم مشهداً يحتاج الى التأمل حيث تحاط بصراع فكري ومعايير مزدوجة، وهي حرب دبلوماسية عالمية وتحظى باستقطاب دولي، مؤكداً أن من يملك القصة الأقوى يفرض موقفه لأن ساحات الإعلام الدولي تمثل ميداناً آخر للحرب، ويبقى السؤال المهم في هذا السياق هل تمثل حرب غزة دافعاً وسبباً لسلام دائم أم حرب ممتدة، وهل تكون حرباً أخيرة أم بداية لحروب أخرى قادمة؟

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي أن منطقتنا لم تعد ذاتها بعد الحرب، ولا تزال القضية الفلسطينية الأكثر سخونة في العالم وهي في تصاعد مستمر، لافتاً إلى أن الساحة الدولية شهدت تغيرات وتحالفات جديدة.

وأضاف معاليه: نحاول في هذا المنتدى رصد الاتجاهات الجديدة في عالم يعيش ثورة تكنولوجية وعالم يعيش صراعات تجارية وتحالفات اقتصادية عملاقة. وأردف: نرى الخير أكثر من الشر والأمل أبقى وأقوى من اليأس.

وتطرق معاليه إلى انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس إلى جانب دول اخرى كالسعودية ومصر، بمجموع استثمارات للكتلة تجاوز 28 تريليون دولار، وذلك في إطار الدور الذي باتت تلعبه دول الخليج باعتبارها قوة استثمارية عالمية كبرى.

وتركز الدورة الجديدة على حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً حيث يشخص المتحدثون المتغيرات السياسية والاقتصادية، وموقع العالم العربي في التغيرات المتسارعة إقليمياً ودولياً، كما يستشرف المشاركون في أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي 2024 ملامح المرحلة المقبلة وانعكاساتها على خارطة المصالح والتوازنات العالمية.

ويقدم المنتدى قراءات معمقة للمتغيرات الدولية، بما يساعد المسؤولين في الوطن العربي والعالم على وضع التصورات العلمية المحكمة لاعتماد خطط استراتيجية، تتصل بمستهدفات التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المجتمعات في أوجه الحياة كافة وشروط التعامل الإيجابي مع التحديات التي تواجه العالم في سعيه لبناء مستقبل أفضل.

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