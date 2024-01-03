إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: اغتيال العاروري وقصف بيروت يدلان على تخبط إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -رصدقال الإعلامي الفلسطيني سعيد حسنين إن عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وقصف بيروت يدلان على تخبط إسرائيل.



وأضاف حسنين خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا من الجليل المحتل اليوم الأربعاء أن اغتيال القادة لا يعتبر نصرا في المعركة وإنما ضعف وفشل.



ولفت أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي نجاح في الحرب على قطاع غزة مؤكدا أن اسرائيل تعاني من خسائر كبيرة جداً حيث يقتل العشرات من جنودها يومياً في قطاع غزة .



ونوه أن حماس ترفض المفاوضات مع اسرائيل٬ قائلا "بعد اغتيال العاروري ستتغير شروط المقاومة حول ملف الرهائن المتواجدين لديها".



وتوقع أن الأوضاع المتوترة على الحدود اللبنانية الشمالية مع الجيش الإسرائيلي إذا استمرت قد تتطور الى حرب اقليمية