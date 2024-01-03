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المعايطة: إسرائيل بدأت المرحلة الثالثة من الحرب باغتيال قيادات المقاومة

1/3/2024 2:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
اعتبر وزير الإعلام الأسبق، والكاتب والمحلل السياسي - الأستاذ سميح المعايطة أن اغتيال نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري واثنين من قادة المقاومة هو جزء من ضرب البنية التحتية العسكرية للمقاومة.
وقال المعايطة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأربعاء، إن عملية الاغتيال جزء من المرحلة الثالثة للحرب على غزة التي ستركز على الاغتيالات والعمليات النوعية تجاه قادة المقاومة داخل وخارج غزة وتقليل العمليات البرية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث في الوقت الحالي عن أمور من شأنها لتعزيز حضوره السياسي لدى الإسرائيليين وهو بدأ المرحلة الثالثة باغتيال القادة.
وأضاف أن نتنياهو يبحث عن إطالة أمد الحرب في ظل مستقبله المحفوف بالمخاطر وخاصة أن الإسرائيليين غير واثقين فيه وأن ثقتهم فقط بالجيش وعملياته، موضحا أن الهدنة ليست قريبة في الوقت الحالي وأن أولوية إسرائيل اليوم هي الاغتيالات وقد تستهدف قيادات أخرى للمقاومة في الخارج أي في لبنان وتركيا وقطر إذا ما أرادت التضحية بالعلاقات السياسية الجيدة التي تتمتع بها مع هذه الدول.
وأشار المعايطة إلى أننا قد نشهد بعض التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة وأن الأنظار تتجه اليوم نحو رد فعل حزب الله على الاغتيال الذي وقع داخل لبنان وفي منطقة تعتبر ضمن مناطق نفوذ حزب الله.
وبيّن أن العاروري كان ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلية وحتى قبل 7 أكتوبر كان هناك مخطط لاغتياله بالإضافة لكونه على قائمة المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية.
وتحدث المعايطة عن دور الولايات المتحدة في دعم إسرائيل والتحركات السياسية التي من شأنها أن تحدد مسار الحرب والنزاع خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن ملف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تراجع إلى حد كبير وسط شح كبير بالمواد الأساسية وقلة المواد والمساعدات التي تدخل للقطاع في ظل ظروف هي الأكثر شدة وصعوبة على الشعب الفلسطيني.




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