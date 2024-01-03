حزب الله يستهدف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني، عن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية شنّوا، أمس الثلاثاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً جويّاً على مقر القيادة 91 المُستحدَث للجيش الإسرائيلي في إيلات، شمال شرق صفد، بمسيّرة انقضاضيّة وإصابة هدفها بدقّة، واستهدف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".
وأضاف البيان أنه "تم استهداف تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، والتجهيزات التجسسية المستحدثة، التي وضعها الجيش الإسرائيلي على رافعات قرب ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة".
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