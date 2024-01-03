حزب الله يستهدف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن "حزب الله" اللبناني، عن استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الجنوبية.



وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن "‌‏مجاهدي المقاومة الإسلامية شنّوا، أمس الثلاثاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، هجوماً جويّاً على مقر القيادة 91 المُستحدَث للجيش الإسرائيلي في إيلات، شمال شرق صفد، بمسيّرة انقضاضيّة وإصابة هدفها بدقّة، واستهدف موقع ‏السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة، وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".



وأضاف البيان أنه "تم استهداف تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، والتجهيزات التجسسية المستحدثة، التي وضعها الجيش الإسرائيلي على رافعات قرب ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة".

