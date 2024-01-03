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تنويه هام الى سالكي طريق اربد - عمان

1/3/2024 1:22:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية نشطة صباح اليوم الاربعاء خاصة من محافظات الشمال باتجاه العاصمة .
ونوهت الدوريات خلال تقريرها المروري سالكي طريق اربد /عمان - مثلث كفر خل باتجاه عمان - انها تتعامل مع حادث انحراف صهريج محمل بالاسمنت نتج عنه اغلاقات جزئية لحركة السير .
واشارت ان هناك تشكل للضباب على طريق القطرانة ومدى الرؤية من 100-150 متر مشيرة ان دورياتها بالميدان لتقديم الدلالة اللازمة للسائقين
واوضحت انها تعاملت خلال 24 ساعة ماضية مع 4 حوادث مرورية نتج عنها اصابة متوسطة ، حيث تعاملت مع حادث تصادم على طريق المطار بين مركبتين ولم ينتج عنه اي اصابات .
كما تعاملت مع حادث تدهور لبكب نقل مشترك على طريق اوتوستراد المفرق - الزرقاء لم ينتج عنه اي اصابات
ووقع حادثي تصادم على طريق اربد - عمان احدهم بين ثلاثة مركبات لم ينتج عنه اي اصابات ، و حادث تصادم آخر لمركبتين نتج عنه اصابة واحدة تم اسعافها الى المستشفى

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