تنويه هام الى سالكي طريق اربد - عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية نشطة صباح اليوم الاربعاء خاصة من محافظات الشمال باتجاه العاصمة .
ونوهت الدوريات خلال تقريرها المروري سالكي طريق اربد /عمان - مثلث كفر خل باتجاه عمان - انها تتعامل مع حادث انحراف صهريج محمل بالاسمنت نتج عنه اغلاقات جزئية لحركة السير .
واشارت ان هناك تشكل للضباب على طريق القطرانة ومدى الرؤية من 100-150 متر مشيرة ان دورياتها بالميدان لتقديم الدلالة اللازمة للسائقين
واوضحت انها تعاملت خلال 24 ساعة ماضية مع 4 حوادث مرورية نتج عنها اصابة متوسطة ، حيث تعاملت مع حادث تصادم على طريق المطار بين مركبتين ولم ينتج عنه اي اصابات .
كما تعاملت مع حادث تدهور لبكب نقل مشترك على طريق اوتوستراد المفرق - الزرقاء لم ينتج عنه اي اصابات
ووقع حادثي تصادم على طريق اربد - عمان احدهم بين ثلاثة مركبات لم ينتج عنه اي اصابات ، و حادث تصادم آخر لمركبتين نتج عنه اصابة واحدة تم اسعافها الى المستشفى
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