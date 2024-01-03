رجل يطلق النار على محكمة قضت بعدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية أنها ألقت القبض على رجل بعد أن اقتحم مقر المحكمة العليا في ولاية كولورادو وأطلق النار من سلاح ناري داخل المبنى مما أدى لأضرار مادية جسيمة.وكانت المحكمة العليا في كولورادو أعلنت مؤخرا أن الرئيس السابق دونالد ترامب ليس أهلا للترشح للرئاسة في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، لكن الشرطة استبعدت وجود رابط بين هذه القضية وعملية اقتحام المبنى.



وقالت شرطة كولورادو إن الرجل المسلح الذي يدعى براندون أولسن (44 عاما) اقتحم ليل الاثنين الثلاثاء مبنى المحكمة الواقع في مدينة دنفر، موضحة أن الأحداث بدأت حين كان هذا الرجل يقود سيارته في الشارع الذي تقع فيه المحكمة فاصطدم بسيارة أخرى، في حادث مروري عمد على إثره إلى تصويب مسدسه باتجاه سائق السيارة الأخرى.



وذكرت أن هذا الرجل المسلح ما لبث أن أطلق النار على نافذة مبنى المحكمة العليا المجاور لموقع الحادث المروري ودخل إلى المبنى، مشيرة إلى أن المسلح وجد داخل المبنى حارسا أعزل فهدده بسلاحه الناري وانتزع منه المفاتيح وصعد إلى الطابق السابع من المبنى حيث أطلق النار مجددا مرات عدة.



وبعد مرور حوالي ساعتين على بدء الواقعة سلم المسلح نفسه لسلطات إنفاذ القانون.



وقالت الشرطة في بيانها "هناك أضرار كبيرة وواسعة النطاق في المبنى. التحقيق لا يزال جاريا"، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بشرية.



وأضافت: "في الوقت الحالي، نعتقد أن الأمر لا علاقة له بالتهديدات التي وجهت سابقا إلى قضاة المحكمة العليا في كولورادو".



ونقلت شبكة CNN عن سجلات السجن أنه من المقرر أن يمثل الرجل المتهم بإطلاق النار أمام القاضي اليوم الأربعاء، وأن التهم الموجهة إليه هي الحرق العمد من الدرجة الأولى والسرقة المشددة والسطو من الدرجة الثانية.

RT