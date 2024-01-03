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بن غفير مهاجما واشنطن: لسنا نجمة أخرى على العلم الأميركي

1/3/2024 1:22:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ردّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير على إدانة وزارة الخارجية الأميركية لتصريحاته، التي دعا فيها إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد انتهاء الحرب الحالية وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.
وقال بن غفير: "إنني أقدّر بشدّة الولايات المتحدة، لكن مع كل الاحترام الواجب فإن إسرائيل ليست نجمة أخرى على العلم الأميركي".
وأضاف أن "هجرة مئات آلاف الأشخاص من غزة ستسمح لسكان محيط غزة بالعودة إلى ديارهم. الولايات المتحدة هي صديقتنا الطيبة، لكن قبل كل شيء سنفعل ما هو أفضل لإسرائيل".
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، قال في بيان، إن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وبن غفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".
وأضاف أن هذه التصريحات "تحريضية وغير مسؤولة".
وشدّد المتحدث الأميركي على أن واشنطن تعتبر "غزة أرضا فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".
والإثنين الماضي، قال بن غفير إن "الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري. إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".
وأكد أن خروج الفلسطينيين من قطاع غزة من شأنه أن يفتح أيضاً الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراضٍ فلسطينية.
واعتبر بن غفير أن "تشجيع هجرة سكان غزة سيسمح لنا بإعادة سكان المناطق الحدودية و(كتلة) غوش قطيف" الاستيطانية السابقة في قطاع غزة.

النهار

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