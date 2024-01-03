وفد الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

تفقد وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مستشفى“أهل مصر لعلاج الحروق” في القاهرة، للاطلاع على التجهيزات ومتابعة عمل الأجهزة التي تم توريدها بمبادرة من الهيئة، والتي بلغت قيمتها نحو مليونين و 700 ألف درهم، لتمكن المستشفى من القيام بمهامها والمساهمة في تخفيف الألم عن المصابين في حوادث الحروق، وذلك استعدادا للافتتاح الرسمي للمستشفى في فبراير 2024.

وتعد مستشفى أهل مصر، أول مؤسسة متخصصة في علاج الحروق والتي تقدم خدماتها بالمجان.

وتأتي مبادرة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوفير الأجهزة للمستشفى، وفقا لتوصياتها التي أعلنتها خلال النسخة السابعة لـ”ماراثون زايد الخيري” التي أقيمت في محافظة الإسكندرية في 2022، وتم توجيه ريعها لدعم قدرات المستشفى الطبية والعلاجية.

وتجوّل وفد الهيئة في العديد من أقسام المستشفى، وزار العديد من العنابر، إلى جانب تفقده أقسام الطوارئ، وغرف العمليات، للاطلاع على استعداد المستشفى لتوفير الخدمات العلاجية للمصابين.

ويجسد هذا الدعم رسالة الإمارات الإنسانية للحد من المعاناة الصحية للشرائح والفئات الضعيفة، ويبرز عمق علاقات التعاون بين الدولتين في تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية والتنموية للشعوب والمجتمعات.

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