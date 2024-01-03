5 عادات غير مألوفة تعزز الحفاظ على الصحة الجسدية

MENAFN - Khaberni) خبرني - عرض موقع لودي فالي نيوز عادات غير مألوفة لتحسين الصحة.

1. تناول الطعام طوال اليوم

تناول حصص صغيرة على مدار اليوم، خلافاً للاعتقاد السائد، ممارسة مفيدة. وتشير دراسات إلى أن تناول الطعام عدة مرات في اليوم يمكن أن يمنع فقدان كتلة العضلات، ويحافظ على مستويات كافية من الغلوكوز، والدهون الثلاثية، والكوليسترول، والأنسولين.

هذه الطريقة في تناول الطعام يمكن أن تساعد أيضاً في التحكم في الشهية والجوع، ما يمنع الإفراط في تناول الطعام.

2. الاستحمام بالماء البارد

الحمام البارد، خاصة في الصباح، يعزز الفوائد للبشرة والشعر، ويحفز التخلص من الوزن ويقوي جهاز المناعة. وقد تكون الصدمة الحرارية الأولية غير مريحة، ولكن فوائدها على المدى الطويل كبيرة.

3. الرياضة عند التعب

ممارسة التمارين الرياضية رغم التعب يمكن أن تنشط مستويات الطاقة، وتحسن المزاج. علاوة على ذلك، من المعروف أن التمارين البدنية تساعد في مكافحة علامات الاكتئاب.

4. النوم بالجوارب



النوم بالجوارب يمكن أن يساعد على النوم بشكل أسرع. لأن الحفاظ على دفء القدمين ينظم درجة حرارة الجسم، ما يحفز النوم ودورات نوم أكثر صحة.

5. المشي بأقدام حافية

المشي بأقدام حافسة على التربة الطبيعية، مثل العشب أو الرمل، ممارسة تُعرف بـ "التأريض" ويمكن أن يقلل من الالتهاب والقلق، والاكتئاب، ويحسن النوم ويزيد مستويات مضادات الأكسدة في الجسم.