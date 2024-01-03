بريطانيا: انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بوقوع انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وأعلنت الوكالة أنها تلقت تقارير عن حدوث ما يصل إلى ثلاثة انفجارات في نطاق 1-5 أميال بحرية من السفينة التجارية، التي كانت تسافر بين سواحل إريتريا واليمن.
وقالت الوكالة، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، في رسالة موجزة: "القبطان لم يبلغ عن أي ضرر للسفينة وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم حاليا، والحادث قيد التحقيق".
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