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بريطانيا: انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب

1/3/2024 12:13:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بوقوع انفجارات بالقرب من سفينة شحن في مضيق باب المندب الاستراتيجي.


وأعلنت الوكالة أنها تلقت تقارير عن حدوث ما يصل إلى ثلاثة انفجارات في نطاق 1-5 أميال بحرية من السفينة التجارية، التي كانت تسافر بين سواحل إريتريا واليمن.


وقالت الوكالة، التي تديرها البحرية الملكية البريطانية، في رسالة موجزة: "القبطان لم يبلغ عن أي ضرر للسفينة وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم حاليا، والحادث قيد التحقيق".


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