Wednesday, 03 January 2024 09:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل شابا من مخيم العروب

1/3/2024 12:13:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا، خلال اقتحامها مخيم العروب، شمال مدينة الخليل.


وأفادت مصادر، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت الشاب قصي جعارة، وهو نجل المبعد إلى إيرلندا في أعقاب حصار كنيسة المهد؛ جهاد جعارة.


MENAFN03012024000208011052ID1107679007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث