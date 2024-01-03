الاحتلال يعتقل شابا من مخيم العروب
التاريخ
1/3/2024 12:13:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا، خلال اقتحامها مخيم العروب، شمال مدينة الخليل.
وأفادت مصادر، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت الشاب قصي جعارة، وهو نجل المبعد إلى إيرلندا في أعقاب حصار كنيسة المهد؛ جهاد جعارة.
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