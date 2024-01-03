إصابات في قصف إسرائيلي لمخيم نور شمس بطولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي موقعا في مخيم نور شمس، شرق طولكرم.
وأفادت مصادر بأن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت صاروخا صوب حارة أبو الفول في المخيم، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح طفيفة، تم علاجهم ميدانيا.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على طولكرم ومخيم نور شمس منذ عدة ساعات، حاصرت خلاله مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة.
كما فرضت قوات الاحتلال حظر التجول في المخيم حتى "إشعار آخر"، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني في محيطه، وعلى جبل النصر، وجبل الصالحين، وفي حارة المسلخ بعد اقتحامها وتفتيشها وإخضاع سكانها للاستجواب.
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