إصابات في قصف إسرائيلي لمخيم نور شمس بطولكرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي موقعا في مخيم نور شمس، شرق طولكرم.



وأفادت مصادر بأن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت صاروخا صوب حارة أبو الفول في المخيم، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح طفيفة، تم علاجهم ميدانيا.



وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على طولكرم ومخيم نور شمس منذ عدة ساعات، حاصرت خلاله مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، ومستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المنطقة الشمالية الشرقية من المدينة.



كما فرضت قوات الاحتلال حظر التجول في المخيم حتى "إشعار آخر"، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني في محيطه، وعلى جبل النصر، وجبل الصالحين، وفي حارة المسلخ بعد اقتحامها وتفتيشها وإخضاع سكانها للاستجواب.