جيش الاحتلال: مقتل ضابط إسرائيلي شمالي غزة

جيش الاحتلال: مقتل ضابط إسرائيلي شمالي غزة
التاريخ
1/3/2024 12:13:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء مقتل ضابط في سلاح الهندسة من وحدة "ياهلوم" في معركة بشمالي قطاع غزة.
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