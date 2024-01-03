بدء امتحانات الشامل النظرية للدورة الشتوية اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنطلق الأربعاء، الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الشتوية 2024، والتي تستمر حتى العاشر من كانون الثاني الحالي.
ومن المتوقع أن يتقدم 5035 طالبا وطالبة للورقة الأولى الأربعاء، وسيتقدم 5023 طالبا وطالبة للورقة الثانية السبت المقبل و5760 طالبا وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 9 و 10 من هذا الشهر.
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