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بدء امتحانات الشامل النظرية للدورة الشتوية اليوم

1/3/2024 12:13:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنطلق الأربعاء، الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الشتوية 2024، والتي تستمر حتى العاشر من كانون الثاني الحالي.
ومن المتوقع أن يتقدم 5035 طالبا وطالبة للورقة الأولى الأربعاء، وسيتقدم 5023 طالبا وطالبة للورقة الثانية السبت المقبل و5760 طالبا وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 9 و 10 من هذا الشهر.





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