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وفد عسكري تفقد الوحدات البحرية المصرية بالإسكندرية

1/2/2024 11:35:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفقّد وفد عسكري بحري كويتي عددا من الوحدات البحرية المصرية المنضمة حديثا للأسطول المصري بالإضافة إلى منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية البحرية بمدينة الإسكندرية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان صحافي، ان الوفد العسكري الكويتي برئاسة آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي التقى خلال الزيارة قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف عطوة.
وأضاف المتحدث أن الوفد العسكري اطلع ايضا خلال جولته في شركة «ترسانة الاسكندرية» وقاعدة بناء السفن على الإمكانات والخبرات في مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة وفقا لأحدث النظم التكنولوجية.
وأوضح ان زيارة الوفد الكويتي تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والكويتية.

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