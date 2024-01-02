وفد عسكري تفقد الوحدات البحرية المصرية بالإسكندرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تفقّد وفد عسكري بحري كويتي عددا من الوحدات البحرية المصرية المنضمة حديثا للأسطول المصري بالإضافة إلى منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية البحرية بمدينة الإسكندرية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان صحافي، ان الوفد العسكري الكويتي برئاسة آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي التقى خلال الزيارة قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف عطوة.
وأضاف المتحدث أن الوفد العسكري اطلع ايضا خلال جولته في شركة «ترسانة الاسكندرية» وقاعدة بناء السفن على الإمكانات والخبرات في مجال إنتاج الوحدات البحرية المختلفة وفقا لأحدث النظم التكنولوجية.
وأوضح ان زيارة الوفد الكويتي تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والكويتية.
MENAFN02012024000130011022ID1107678994
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.