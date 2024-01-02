وزير الشؤون تضافر الجهود بين جميع المؤسسات والجهات ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد إحصائيات العنف الأسري

(MENAFN
- Al-Anbaa) ترأس وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة الشيخ فراس السعود الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة ومؤسسات النفع العام، وتم خلال الاجتماع استعراض آخر إنجازات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والتحديات التي تواجهها وما يتعلق بمجال التوعية الأسرية بشأن قانون العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020.
وأكد الوزير ضرورة أن تواكب الجهود في مجال التوعية بالتطور الرقمي والتقنيات الحديثة، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات والجهات ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد إحصائيات خاصة بالعنف الأسري.
MENAFN02012024000130011022ID1107678993
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.