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وزير الشؤون تضافر الجهود بين جميع المؤسسات والجهات ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد إحصائيات العنف الأسري

1/2/2024 11:35:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏ترأس وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة الشيخ فراس السعود الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة ومؤسسات النفع العام، ‏وتم خلال الاجتماع استعراض آخر إنجازات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والتحديات التي تواجهها وما يتعلق بمجال التوعية الأسرية بشأن قانون العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020.
وأكد الوزير ضرورة أن تواكب الجهود في مجال التوعية بالتطور الرقمي والتقنيات الحديثة، لافتا إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع المؤسسات والجهات ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد إحصائيات خاصة بالعنف الأسري.

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