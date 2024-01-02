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الشؤون إشهار جمعية استدامة للمسؤولية المجتمعية

1/2/2024 11:35:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا رقم 257 لسنة 2023 بإشهار جمعية استدامة للمسؤولية المجتمعية جاء فيه:
مادة 1
تشهر جمعية استدامة للمسؤولية المجتمعية وفقا للنظام الاساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام الاساسي لجمعية استدامة للمسؤولية المجتمعية ما يلي:
تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل «جمعية استدامة للمسؤولية المجتمعية» ومقرها الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية الى تأسيس منصة علمية وطنية لتفعيل وتنسيق ادوار المشاركة المجتمعية لتعزيز قيم المواطنة وتنشئة جيل واع بثقافة التنمية المستدامة وابتكار الطرق التي تعزز قيم المسؤولية المجتمعية والمشاركة الفاعلة في التنمية المنشودة واستدامتها، التوعية بمفهوم التنمية المستدامة لدى افراد المجتمع الكويتي، تشجيع الخبرات والكفاءات من منتسبي الجمعية لخدمة البلاد في مجال التنمية المستدامة، الاستفادة المثلى من الخبرات والكفاءات لدى منتسبي الجمعية وتفعيل دورهم الاسترشادي الوطني في المجتمع لتحقيق المنفعة العامة في ظل التشريعات والاستراتيجيات الوطنية العامة للتنمية المستدامة، تشجيع المبادرات الوطنية التي تسعى لابتكار البدائل التنموية والحلول الفاعلة في تحسين نوعية الحياة للمجتمع، تقديم مقترحات تطوير التشريعات التي تتواءم مع المعايير، تقديم المقترحات لقطاعات الدولة المختلفة في تأصيل المنهج التنموي، التواصل والتنسيق مع الاعلام المرئي والمقروء والمسموع والالكتروني لتنظيم برامج وحملات التوعية العامة والتصدي لأخطار هدر الموارد الطبيعية والتي تؤثر على جميع ركائز التنمية المستدامة، وتمكين وتقوية اواصر العلاقات بين اعضاء الجمعية من خلال اقامة الانشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والتنموية.
وفيما يلي أسماء الأعضاء المؤسسون:
٭ د.فاطمة حجي خضر محمد عبدلي.
٭ د.خديجة ظاهر عبدالله السهيل المطيري.
٭ عبدالله ضعيان امحيبس العنزي.
٭ رهف عبدالله ضعيان العنزي.
٭ عائشة علي محمد العجمي.
٭ عبدالرحمن هلال ساجر علي.
٭ د.أمثال هادي هايف الحويلة.
٭ د.سناء عبدالرزاق موسى العبدالرزاق.
٭ عبدالله جاسم إبراهيم العبدالسلام.
٭ محمد صفر عبدالله عباس.
٭ زهرة جمعية عبدالرضا يادي كار.
٭ خلود برغش حمود السعدون.
٭ شيخة محمد حسن الفجام.
٭ بشار سليم سعيد الهنيدي.
٭ د.مشاري سعد محمد المطيري.
٭ هيفاء محمد علي المهنا.
٭ د.أحمد محمد عبدالله شمس الدين الكندري.
٭ نبيل جاسم محمد المنصور.
٭ عبداللطيف عيسى عبدالله بن نخي.
٭ عبدالعزيز إبراهيم عبدالله التركي.
٭ مريم عدنان عثمان السعيد.
٭ د.منى أحمد قاسم حسين.
٭ مراحب فليح حمود الصويلح.
٭ د.انتصار منصور يوسف المضاحكة.
٭ عذوب موسى خاد الزويد.
٭ وليد علي فهد الحمدان.
٭ د.بهاء الدين ميرزا علي موسى السليمي.
٭ سارة فرحان فريح الرشيدي.
٭ د.شاكر حمزة حسين الهزيم.
٭ جميل ميرزا حسين عبدالله.
٭ د.أنوار أحمد أكبر رضا.
٭ د.العنود طامي ناصر طميان مخلف.
٭ د.عبدالأمير عبدالرضا عبدالكريم فرج.
٭ منى حمزة حسين الهزيم.
٭ د.ناصر حسين آغا محمد عباس.
٭ د.فاطمة أسعد محمد خريبط.
٭ أماني حسن إسماعيل باقر.
٭ منال مبارك سعود الدليمي.
٭ د.وائل حميد خضير يتيم.
٭ د.محمد ربيع صلبوخ العنزي.
٭ نورة كامل بادي الفضلي.
٭ عادل حسن سلاب محمد.
٭ أحمد عدنان أحمد المقهوي.
٭ فاطمة فيصل تركي المتروك.
٭ مديحة عبدالله أحمد بوفتين.
٭ د.عادل حسن غلوم حسين دشتي.
٭ إيمان نبيل جاسم منصور.
٭ وجدان نبيل جاسم منصور.
٭ فجر فيصل تركي المتروك.
٭ راشد حجي محمد حجي.
٭ عبدالله محمد عبدالله الأستاذ.
٭ أحمد عباس عبدالحسين سيد عباس.
٭ د.محمد جاسم محمد سلمان.
٭ د.بسام منصور ناصر الجزاف.
٭ إلهام صالح صبر الشمري.
٭ د.محمد عبدالله سيف أشكناني.
٭ د.صفاء عبدالخالق نعمة الله زمان.
٭ د.حسين أسد محمد علي.
٭ د.أحمد خضر سالم الشطي.
٭ د.خلود سعود فارس الجويان.
٭ هناء عبدالخالق نعمة الله زمان.
٭ د.نادر أبو القاسم يعقوب معرفي.
٭ د.سلوى فرحان بستان العنزي.
٭ د.شهاب أحمد شهاب العثمان.
٭ ناهد ظاهر عبدالله السهيل المطيري.
٭ سعود عبدالله عبدالله الدبوس.
٭ د.فضيلة عايش حسين السلامين.
٭ خديجة عبدالرضا خليل مشاري.
٭ أسماء فهد فهد الناصر العتيق.
٭ قصي إبراهيم محمد الشطي.
٭ د.جاسم محمد عبدالرسول العوضي.
٭ سارة عادل حسن محمد.
٭ د.بدور عادل حسن محمد.
٭ طارق محمد يوسف القلاف
٭ د.حمد علي عباس الحساوي.
٭ خديجة تركي عمران المتروك.
٭ د.حسن عطية جبر المهيري الشمري.
٭ أحمد عبدالوهاب أحمد الصالح.
٭ جاسم محمد حسين قبازرد.
٭ أنوار عدنان منصور المضاحكة.
٭ لطيفة سالم محمد الصباح.
٭ د.فاطمة سالم شارع الثلاب.
٭ د.هاني عبدالكريم سيد حسن الزلزلة.
٭ يوسف خالد خليل الراشد.
ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وتبدأ السنة المالية للجمعية من الاول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

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