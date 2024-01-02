Wednesday, 03 January 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماية البيئة نظمت التخفي لرصد الكائنات الحية

1/2/2024 11:35:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مسؤولة العلاقات العامة بالجمعية الكويتية لحماية البيئة م.معالي العقاب أن مرحلة الناشئة تدخل ضمن اهتمامات الجمعية من خلال إطلاقها برامج ومشاريع تخصصية من خلال الخطة البرامجية لفريق أصدقاء البيئة التابع لها والمشمول بأعمار من 8 إلى 18 عاما، وذلك من منطلق مسؤوليتها المجتمعية تجاه ترسيخ وتعزيز العمل البيئي التطوعي ونشر صحيح المعرفة البيئية بين فئات المجتمع. جاء ذلك تعليقا على برنامج «الربيع»، الذي نظمته الجمعية لفريق أصدقاء البيئة التابع لها والمشمول برحلات علمية توعوية متضمنة فقرات تدريبية ميدانية وورش عمل حقلية، بدأتها برحلة بمحمية الجهراء حول عملية التخفي خلال رصد ومراقبة الكائنات الحية. وبينت أن الرحلة التي اختصت بالتخفي في مجال رصد ومراقبة ومتابعة عناصر الحياة الفطرية في المحميات والمواقع ذات الكثافة العالية في مجال الكائنات الحية، ركزت على أهمية التخفي للحماية والمحافظة على تلك الكائنات وتأثيره الإيجابي لتوفير الأمان لحمايتها من الافتراس وكذلك دور التخفي لمساعدة الكائنات المفترسة على صيد فرائسها، مضيفة ان التخفي عادة ما يكون باللون او الشكل او النمط ويعتبر تقنية وظاهرة في بنية الكائنات الحية تساعدها على الاندماج في بيئتها حتى تتوارى عن أعين الفريسة والمفترس على حد سواء.
وتابعت: خلال الرحلة تعرف أعضاء فريق أصدقاء البيئة على بعض أنواع وأساليب التخفي التي تستخدمها بعض الكائنات الحية في بيئتنا الكويتية بشكل عام، وجرب أعضاء الفريق ملابس التخفي التي تم تحديد البيئة المناسبة لاستخدامها وفقا للونها ونمط تشكيلها، كما اطلع الفريق على المعدات الخاصة بالتخفي والتي يستخدمها فريق رصد وحماية الطيور وغيره من فرق ولجان الجمعية في مراقبة الكائنات الحية والفطرية.

MENAFN02012024000130011022ID1107678990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث