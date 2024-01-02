نجاح العربية لغتي بين بيتك وأكاديمية سما

السالم: «بيتك» يسهم في إنتاج قصة مصرفية للأطفال بكتابة أحد أبناء موظفيه



اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك) فعاليات مبادرة «العربية لغتي» التي نظمها لأبناء الموظفين بالتعاون المثمر مع أكاديمية «سما» لتعلم اللغة العربية بمرح على الطريقة الاسكندنافية التي تتم إدارتها من قبل كوادر وطنية طامحة، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي.

واشتمل البرنامج الصيفي على فعاليتي «بطولة كتابة القصة»، والثانية «ماراثون القراءة» بمشاركة أكثر من 100 طفل من أبناء الموظفين، ويأتي ذلك في إطار اهتمام «بيتك» بموظفيه وأسرهم، وحرصا على تنظيم فعاليات ومبادرات مفيدة للجميع لخلق جيل واع ومجتمع ناجح.

ولا شك أن مثل هذه المبادرات تشجع الأطفال على شغل أوقات الفراغ لديهم بكل ما هو مفيد ومرح حيث تعلم الأطفال خلال الفعاليتين مهارات القراءة، التحدث، الكتابة والاستماع، وكل ذلك مبني على دراسات تتعلق بجوانب حياتية مختلف، لاسيما أن الأسرة والأبناء لهم دور مهم ومحوري في الدفع بالموظف نحو مزيد من الاجتهاد والمثابرة والعطاء.

واستحقت المشاركة المبدعة هند ابنة الموظف صالح محمد الفهد الفوز بمسابقة بطولة كتابة القصة بقصتها الجميلة التي كان عنوانها «الهدية»، وتضمنت مفاهيم عميقة تحث على الادخار، والمشاركة، والعطاء وأيضا ريادة الأعمال، وسيتم توزيع القصة على جميع موظفي «بيتك».

وحرصا من «بيتك» على دعم الطاقات الشبابية، تم التعاون مع الرسامة المبدعة لولوة المذكور لرسم القصة.

وبلغت نسبة زيادة الحصيلة اللغوية 20% لدى الأطفال المشاركين، وهي زيادة كبيرة قياسا بالمرحلة العمرية والزمنية وأثبتت الدراسات التعليمية الحديثة أن قوة اللغة تقاس بالحصيلة اللغوية، فكلما قرأ الطفل أكثر ازداد إتقانه للغة.

من جهتها، أكدت مدير أول الارتباط الوظيفي في «بيتك» سارة السالم أن المشاركة الكبيرة التي شهدتها الفعالية تعكس الوعي العالي لأولياء الأمور بأهمية تعزيز اللغة العربية، وتنشئة الأطفال بطريقة صحيحة وعلوم مبتكرة من شأنها تخلق جيلا ناجحا يقود الحاضر ويبني المستقبل، وتعبر مبادرة «العربية لغتي» عن حب اللغة العربية والاعتزاز بها، وتوفير كل الدعم لإنجاحها وتأسيس كوكبة من الكتاب الفاعلين لمستقبل الكويت.

وأشارت السالم إلى أن «بيتك» مستمر في إقامة الفعاليات والمبادرات والأنشطة للموظفين وأسرهم طوال العام، إيمانا بأهمية المحافظة على استقرار الموظفين وأسرهم، ولتعزيز الارتباط الوظيفي والولاء الوظيفي للكوادر البشرية في «بيتك».