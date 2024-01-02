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نماء وزعت سلات غذائية وحفرت آبارا في كينيا

1/2/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي بتوزيع سلات غذائية وحفر آبار في مناطق محددة في كينيا، استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها العديد من الأسر في هذه البلاد. وفي إطار رحلات الإغاثة التي نظمتها بالتعاون مع عدد من المتطوعين، تم توزيع أكثر من 200 سلة غذائية، تكفي كل سلة لأسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر، بالإضافة إلى حفر عدة آبار في المناطق النائية. وفي هذا الصدد، قال محمد الخراز مشرف إدارة المشاريع في نماء الخيرية والمشرف العام على الرحلة التطوعية: في ظل التحديات الإنسانية الكبيرة التي تواجه كينيا، قمنا بتقديم المساعدات العاجلة للأسر الأشد حاجة. وأكد الخراز أن الحملة تخدم آلاف الأسر التي تواجه أوضاعا إنسانية صعبة، خاصة في ظل الظروف الجوية السيئة التي أسفرت عن فقدان حياة 160 شخصا ونزوح أكثر من 500 ألف آخرين نتيجة للأمطار الغزيرة والسيول.

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