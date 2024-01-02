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الهلال الأحمر افتتح مركزا طبيا بمحافظة حضرموت

1/2/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) افتتح وزير الصحة اليمني د.قاسم بحيبح ووفد من جمعية الهلال الأحمر مركز محمد يوسف النفسي الصحي الذي يستفيد منه نحو 6 آلاف شخص في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام التاسع على التوالي. وأشاد الوزير بحيبح في تصريح صحافي خلال حفل التدشين بهذه المشروعات التنموية المهمة التي لها دور كبير في رفد قطاع الصحة ودعم الجهود الحكومية في الارتقاء بالخدمات الصحية في مختلف المناطق اليمنية، مبينا أن هذا المشروع يسهم في التقليل من الصعوبات والمعاناة التي يتكبدها أهالي المديرية. وأعرب عن شكره وتقديره للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الهلال الأحمر الكويتي وشركائها على تدخلاتهم في مثل هذه المشروعات. من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي الذي يرأس وفد الجمعية الزائر لليمن في تصريح لـ(كونا) إن هذا المركز الصحي يتكون من عيادات تخصصية وصيدلية وأقسام للطوارئ والمختبر والعمليات الصغرى والأمومة والطفولة وعيادة النساء والولادة.

MENAFN02012024000130011022ID1107678987

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