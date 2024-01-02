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الكهرباء تبدأ بكشوف التقاييم السنوية لموظفيها

1/2/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
تستعد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإنجاز كشوف التقاييم السنوية لموظفي الوزارة وربطها مع أنظمة الديوان بعد اعتمادها.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان تلك التقاييم تتم من خلال رؤساء أقسام ومراقبي الإدارات في الوزارة، متوقعة انجاز أعمال التقييم السنوية الخاصة بالعام الماضي 2023 مبكرا، حتى يتسنى للوزارة اعتماد كشوف مكافآت الأعمال الممتازة التي تصرف للحاصلين على درجة امتياز. وأوضحت المصادر أن المعنيين في قطاع الشؤون الإدارية سيتابعون مع الإدارات المختلفة نسب انجاز إدخال التقييم تفاديا لتأخيرها، خصوصا أن الوزارة تضم أكثر من 35 ألف موظف موزعين على قطاعات الوزارة المختلفة. وأشارت إلى حرص وكيل الوزارة والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية ومدير إدارة شؤون العاملين على انجاز أعمال التقييم السنوية لموظفي الوزارة دون تأخير، حتى لا يترتب عليها تأخير في صرف مكافآت الأعمال الممتازة لمستحقيها.
وفي سياق منفصل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مناقصة توريد عدادات كهربائية ذكية وملحقاتها «البند الأول من المناقصة» على الشركة صاحبة أقل الأسعار بمبلغ 9.979 ملايين دينار المستوفية الشروط ومتطلبات المناقصة.

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