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العنجري كاتب في إنترناشيونال بوليسي دايجست الأميركية

1/2/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختارت منصة «انترناشيونال بوليسي دايجست» الإخبارية الأميركية عبدالعزيز العنجري، رئيس مركز ريكونسنس للبحوث، ليكون واحدا من كتابها، ويقدم رؤاه وتحليلاته ومقالاته وتوقعاته المستقبلية المستقلة غير حكومية حول أبرز القضايا والموضوعات التي تهم منطقة الشرق الأوسط والعالم. ومن المعروف ان منصة «انترناشيونال بوليسي دايجست» التي في عام 2011 ويقع مقرها في ريتشموند، فيرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية تركز على السياسات الدولية والأحداث العالمية. وفي أول مقالة له على الموقع بعنوان: «إسرائيل من خلال العيون العربية: نظرة بلا تحفظ»، أبرز العنجري تصور العالم العربي لإسرائيل، كمحتل غير شرعي يمارس الفصل العنصري. كما أكد المقال على ضرورة إعادة تقييم الولايات المتحدة لموقفها تجاه القضية الفلسطينية. ويتابع الموقع قاعدة كبيرة من القراء من كل أنحاء العالم، ما يمنحهم فرصة للاطلاع على المحادثات والمناقشات والمشاورات والمفاوضات العالمية من منظور داخلي.

MENAFN02012024000130011022ID1107678985

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