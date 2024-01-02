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زبيدوف الكويت ستدخل عهدا جديدا من التنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو

1/2/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
رفع عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد زبيدالله زبيدوف، أسمى آيات التهاني والتبريكات للكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة العام الجديد.
وأضاف زبيدوف: «أتقدم إلى الكويت الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا بأرق التهاني وأطيب التمنيات في هذه المناسبة»، متمنيا «لشراكتنا التاريخية بين طاجيكستان والكويت، تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، أن تتعزز وتتطور بشكل أكبر».
وأضاف عميد السلك الديبلوماسي «سفارتنا ستواصل هذا العام أيضا بذل جهودها مع أصدقائنا الكويتيين، للارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى أعلى، بما يخدم مصلحة الشعبين»، لافتا في ختام كلمته إلى ثقته بأنه «في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ستدخل الكويت عهدا جديدا من التنمية والازدهار».
بدوره، تقدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت سنان المجالي بأطيب التهاني للكويت قيادة وحكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة العام الجديد، متمنيا مزيدا من التطور والرقي للكويت الشقيقة.
وأضاف ان العلاقات الأردنية -الكويتية نموذج للعلاقات بين الدول، متمنيا أن يعم الأمن والأمان والسلام في الدول العربية والإسلامية.

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