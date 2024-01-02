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سميرة الكندري مسيرة صاحب السمو تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الوطنية

1/2/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
هنأت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف م.سميرة الكندري صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتوليه منصب الإمارة، مؤكدة انه خير خلف لخير سلف. وتحدثت الكندري في تصريح لها عن مسيرة سموه الهادفة الى «تصحيح المسار» والى الحفاظ على المكتسبات الوطنية وفق ما جاء في خطاب سموه عقب أدائه اليمين الدستورية.
ولفتت الكندري إلى بصماته الواضحة في جميع المناصب التي تقلدها على مدى حياته في خدمة هذه البلاد، حيث برز واضحا ان صلاح هذه البلاد وإصلاحها من أول أهدافه.
وأوضحت ان لصاحب السمو بصمات واضحة في تطوير جهاز أمن الدولة، فقد حرص على النهوض به وبقدرات منتسبيه.
وتحدثت عما شهده الحرس الوطني في حقبة توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني من مراحل تطوير، ما ميز هذه المؤسسة العسكرية في القيام بواجباتها ومهامها في منظومة الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
وتحدثت عن مساهمة سموه بتجهيز الحرس الوطني بعناصر فنية ذات كفاءة عالية للتعامل مع الظروف الاستثنائية، باستخدام تقنيات حديثة ومطورة، وقد ظهر ذلك في التصدي لأزمة الأمطار 2018، وفي مواجهة التسرب الإشعاعي في المنشآت النفطية وفي دعم قوة الإطفاء العام في مكافحة بعض الحوادث الكبرى، كما في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

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