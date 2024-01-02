وفد من الجيش شارك في ندوة مكافحة الإرهاب بين الصين والدول العربية

وفد من الجيش شارك في ندوة مكافحة الإرهاب بين الصين والدول العربية
التاريخ
1/2/2024 11:35:10 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) شارك وفد من الجيش برئاسة آمر لواء المغاوير 25، العميد الركن ناصر مسعود العتيبي في ندوة العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب بين الصين والدول العربية والمقامة في جمهورية الصين الشعبية الصديقة خلال الفترة من 26 حتى 30 ديسمبر 2023.
وتهدف الندوة إلى تعميق التبادلات والتعاون بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية في مجال العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.
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