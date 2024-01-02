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وفد من الجيش شارك في ندوة مكافحة الإرهاب بين الصين والدول العربية

1/2/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك وفد من الجيش برئاسة آمر لواء المغاوير 25، العميد الركن ناصر مسعود العتيبي في ندوة العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب بين الصين والدول العربية والمقامة في جمهورية الصين الشعبية الصديقة خلال الفترة من 26 حتى 30 ديسمبر 2023.
وتهدف الندوة إلى تعميق التبادلات والتعاون بين جمهورية الصين الشعبية والدول العربية في مجال العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب.

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