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سوق السمك المنتج المحلي مهدد والمستورد يتم ضخه بكميات كبيرة

1/2/2024 11:35:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
لعل ما آلت إليه مهنة الصيد والتضييق على الصيادين ونزوح الكثير منهم إلى بلادهم دون عودة، فضلا عن انتشار بيع الأسماك عن طريق «الأونلاين» قد ينهي عصر سوق السمك بلا رجعة، وهو ما أكده غير واحد من المراقبين والباعة والمتخصصين.
وقد كشف مصدر لـ «الأنباء» أن عددا من باعة البسطات قاموا فعليا بتسليم بسطاتهم المؤجرة نظرا لعدم الوفاء بمصاريف تشغيلها وقلة اليد العاملة وعدم توافر الأسماك المحلية، وطغيان الأسماك المستوردة وإغراقها للسوق المحلي بمئات الحاويات شهريا.
كما أكد أبوردينة وهو أحد الباعة في سوق السمك بمنطقة شرق أن الأسماك المحلية غير متوافرة إلا بشكل قليل، وأن الإقبال على السوق ضعيف جدا، لاسيما مع الإجازات الطويلة.
من جانبه، أكد الصياد علاء خواجة أن مهنة الصيد مهددة بالانقراض، وذلك بسبب التضييق على الصيادين وتقليص دعم الديزل، ما جعل المصيد المحلي هذا الموسم أقل.
وأضاف ان السمك المستورد يتم ضخه في السوق بكميات كبيرة بما يعادل 40 حاوية من جميع الأنواع ومن الكثير من الدول، مما أثر على السوق المحلي، لافتا إلى أن القرار الذي صدر قبل أيام بانتهاء موسم صيد الروبيان مع أول يناير أثر سلبا على الصيادين، والذين اعتادوا تمديد الموسم شهرا إضافيا لتعويض خسائرهم.
ولفت خواجه إلى أنه مازال هناك أمل في العدول عن القرار وتمديد شهر للصيد، ونحن نناشد الجهات المعنية تمديد موسم الصيد لمدة شهر على الأقل، إلى أن يبدأ موسم النويبي في شهر فبراير، حيث تدخل سمكة النويبي إلى الكويت، مشيرا إلى أن سوق السمك مفتوح للأسماك المستوردة من مصر والباكستان والهند وإيران والسعودية وتركيا والنرويج، أما المنتج المحلي فشبه متوقف، ومهدد بعدم تواجده في المواسم المقبلة بسبب عزوف الصيادين.
أسعار السمك
٭ سي باس من 3 إلى 5.5
٭ بلطي مصري 1 دينار
٭ بوري 2 دينار
٭ نويبي كويتي 3 دنانير
٭ نقرور باكستاني 2.5
٭ زبيدي باكستاني 6
٭ زبيدي إيراني 12
٭ زبيدي كويتي 18
٭ السلمون من 3.75 إلى 4.5
٭ سيباس تركي 3 دنانير
٭ دينيس 2.5
٭ ربيان إيراني 3.750
٭ هامور إيراني 3.5
٭ نقرور باكستاني 2.5

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