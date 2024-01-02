التجارة تمنع تصدير البيض المحلي إلى الخارج

الملا: الاتحاد لن يتوانى في القيام بدوره في أي مشكلة تخص السلع وتوافرها وسيقوم بجميع الإجراءات لحفظ الأمن الغذائي والمحافظة على الأسعار



عاطف رمضان - محمد راتب طارق عرابي

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قرارا وزاريا بحظر تصدير بيض المائدة إلى الخارج، وذلك بهدف توفير السلعة للسوق المحلي والحد من شح المنتج في السوق بعد أكثر من أسبوع مضى على انقطاعه من الجمعيات التعاونية.

مصادر أكدت لـ «الأنباء» أن قرارات لاحقة أخرى في الاتجاه نفسه ستصدر قريبا لعدد من السلع الغذائية المحلية، وذلك بهدف ضبط السوق المحلي ومنع ارتفاع الأسعار في المرحلة الحالية.

من جانب آخر، أكدت مصادر في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» ان هذا القرار يهدف الى توفير منتج بيض المائدة في الأسواق المحلية، وذلك بعد ورود معلومات للوزارة أفادت بقلة توافر البيض في الجمعيات التعاونية في الوقت الذي ارتفعت أسعار البيض بشكل ملحوظ في الأسواق الموازية.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مصعب الملا ان الاتحاد حريص كل الحرص على متابعة كل ما يختص بالأسعار والسلع وتوافرها بالجمعيات التعاونية.

وقال الملا في تصريح صحافي ان وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قام مشكورا بإصدار قرار بحظر تصدير البيض إلى الخارج، حيث اننا نثمن قرار العيبان الذي يصب لصالح الأمن الغذائي والمحافظة عليه والحد من شح البيض بالجمعيات.

وشدد على ان الاتحاد لن يتوانى في القيام بدوره في أي مشكلة تخص السلع وتوافرها وسيقوم بكل الإجراءات لحفظ الأمن الغذائي والمحافظة على الأسعار، حيث ان جميع أعضاء الاتحاد يضعون نصب أعينهم المستهلك وحماية أمنه الغذائي وتوافر السلع بأسعار مناسبة للجميع.

وأوضح انه يجب على جميع الجهات المختصة القيام بدورها وتحمل كل جهة مسؤولياتها ومحاسبة أي مقصر في سبيل عدم اختلال الأمن الغذائي والسعي لتوفير بدائل أخرى بشكل سريع في حال وجود أزمة معينة بأي سلعة، خاصة من السلع الضرورية والتي من الصعب الاستغناء عنها.

وتمنى من جميع الجهات المسؤولة وضع خطة معينة لمتابعة احتياجات المواطنين والمقيمين، حيث إن أبواب الاتحاد مفتوحة للجميع ولأي خطة تطويرية لتفادي أي أزمة مستقبلية قد تطرأ من ناحية نقص السلع، كما سنعمل يدا بيد مع جميع الأعضاء لحماية مصالح المستهلكين بالجمعيات التعاونية.

وكانت «الأنباء» نشرت الأحد الماضي في موقعها الإلكتروني تصريحا لرئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك خالد السبيعي الذي أكد ان أسعار البيض شهدت ارتفاعا في الأسواق المحلية نتيجة امتناع بعض التجار عن بيع منتجاتهم في الجمعيات التعاونية إلا بكميات قليلة جدا في الوقت الذي يتم بيع كميات كبيرة من البيض الى الأسواق الموازية.

وحسب معلومات أخرى، أفادت بأن الشركات المنتجة للبيض زادت صادراتها للأسواق الخارجية على حساب تلبية احتياجات السوق المحلي ما أحدث عجزا ملموسا في هذا المنتج، وأن امتناع هذه الشركات عن توفير البيض حجم 60/70 والاكتفاء بتزويد التعاونيات بمنتج آخر غالي الثمن في مسعى للضغط على الجمعيات لرفع سعر البيض.