اليوم آخر موعد لتقديم طلبات الكنائس لحضور قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت
الكنيسة
الأرثوذكسية
أن اليوم الأربعاء هو آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة فى قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، من كنائس القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأوضحت الكنيسة أنه سيتم توفير دعوة لكل من قدم بياناته من الكنيسة التابع لها مع مراعاة أن الأطفال بداية من خمس سنوات يحصلون على دعوة مستقلة.
وتفتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة أبوابها مساء يوم السبت الموافق 6 يناير فى الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، على أن يبدأ القداس فى السابعة مساء.
وذكر المركز الإعلامى للكنيسة أنه سيتم توفير أماكن للسيارات خارج الكاتدرائية، كما اشترطت ضرورة إحضار أصل الدعوة والتأكد من أنها مختومة.
ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس
عيد
الميلاد
المجيد ، وذلك يوم السبت الموافق 6 يناير 2024.
ومن المقرر أن يحضر احتفال الكنيسة عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
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