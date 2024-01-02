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اليوم آخر موعد لتقديم طلبات الكنائس لحضور قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية

1/2/2024 11:29:50 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت
الكنيسة
الأرثوذكسية
أن اليوم الأربعاء هو آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة فى قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، من كنائس القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأوضحت الكنيسة أنه سيتم توفير دعوة لكل من قدم بياناته من الكنيسة التابع لها مع مراعاة أن الأطفال بداية من خمس سنوات يحصلون على دعوة مستقلة.

وتفتح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة أبوابها مساء يوم السبت الموافق 6 يناير فى الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، على أن يبدأ القداس فى السابعة مساء.

وذكر المركز الإعلامى للكنيسة أنه سيتم توفير أماكن للسيارات خارج الكاتدرائية، كما اشترطت ضرورة إحضار أصل الدعوة والتأكد من أنها مختومة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس
عيد
الميلاد
المجيد ، وذلك يوم السبت الموافق 6 يناير 2024.

ومن المقرر أن يحضر احتفال الكنيسة عدد من الشخصيات العامة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.







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