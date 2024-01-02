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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يهنئ فيولا أمهيرد على رئاسة الاتحاد السويسرى

1/2/2024 11:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، فيولا أمهيرد، الثلاثاء، بمناسبة توليها رئاسة الاتحاد السويسرى.


وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس، حسبما نقلت قناة (اليمن) الإخبارية، عن خالص تهانيه للرئيسة أمهيرد، متمنيا لها التوفيق والسداد في مهامها، وللشعب السويسري الصديق دوام النمو والتطور والازدهار.







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