رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يهنئ فيولا أمهيرد على رئاسة الاتحاد السويسرى

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يهنئ فيولا أمهيرد على رئاسة الاتحاد السويسرى
التاريخ
1/2/2024 11:29:46 PM
(MENAFN
- Youm7) هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، فيولا أمهيرد، الثلاثاء، بمناسبة توليها رئاسة الاتحاد السويسرى.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس، حسبما نقلت قناة (اليمن) الإخبارية، عن خالص تهانيه للرئيسة أمهيرد، متمنيا لها التوفيق والسداد في مهامها، وللشعب السويسري الصديق دوام النمو والتطور والازدهار.
MENAFN02012024000132011024ID1107678970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.